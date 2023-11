Patagonia-Chef Ryan Gellert im Interview „Wir wollen die Grenzen des Kapitalismus ausloten“

Herr Gellert, vor einem Jahr übertrug Patagonia-Gründer Yvon Chouinard sein Unternehmen an eine gemeinnützige Stiftung, deren Zweck der Klimaschutz ist. Trotzdem wächst Patagonia unaufhörlich. Wie geht das zusammen?

An unserer kritischen Einstellung zum Wachstum hat sich nichts geändert. Wir wollen nur organisch wachsen und verzichten deshalb auf vieles, von dem wir nicht überzeugt sind.

Zum Beispiel?

Wir geben zum Beispiel seit 2020 kein Geld für Werbung auf Facebook oder Instagram aus, auch bei Twitter haben wir inzwischen damit aufgehört, weil diese Plattformen unsere Werte nicht teilen. Wir kommunizieren dort noch, aber wir geben null Dollar aus. Außerdem sagen wir unseren Kunden, sie sollen nur Dinge kaufen, die sie wirklich brauchen. Zudem sind wir dabei, den CO₂-Ausstoß in unserer Lieferkette zu senken, statt Zertifikate zu kaufen, zahlen Fairtrade-Prämien, und 98 Prozent unserer Produkte enthalten heute recycelte Materialien. All das kostet. Aber wir glauben, dass das der richtige Weg ist.

Zur Person Ryan Gellert, 51, ist seit 2020 CEO von Patagonia. Die in Kalifornien ansässige Firma ist einer der führenden Hersteller von Outdoor-Kleidung. Gellert erscheint ziemlich abgespannt zum Interview in einem Hotel in Albanien, er ist grade erst aus den USA gekommen. Seit Jahren engagiert sich Patagonia hier für einen der letzten großen Wildflüsse Europas, die Vjosa, und hilft beim Aufbau des neuen Nationalparks.

Damit erwirtschaftet Patagonia weniger Geld, kann also auch weniger in den Naturschutz investieren. Ist es das wert?

Patagonia will zuerst ein verantwortungsvolles Unternehmen sein, das Umwelt und Menschen schützt und respektiert. Was nach Reinvestitionen ins Business an Gewinnen übrig bleibt, werden wir ausschließlich in den Kampf gegen die Klimakrise stecken.

Ihr Umsatz hat sich seit 2015 verdoppelt, auf heute rund 1,5 Milliarden Dollar. Ist Konsumkritik brillantes Marketing?

2022 war die wirtschaftliche Lage rund um den Globus so verdammt dynamisch, dass schwer zu beantworten ist, woher unser Wachstum kommt. Erst bekamen wir nicht genug Ware für tonnenweise Nachfrage. Jetzt ist die Ware da, dafür gibt es weniger Nachfrage. Welche Faktoren da wie wirken, kann man kaum auseinanderhalten. Trotzdem sind wir sehr zufrieden, wie es in Europa läuft. Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte.

Kauf keine Sachen, die du nicht brauchst. Ryan Gellert

Führt man ein Unternehmen anders, das nicht Privatpersonen oder Aktionären, sondern einer Stiftung gehört?

Ehrlich gesagt hat sich für unser Unternehmen sehr wenig verändert, weil wir Patagonia immer auf Basis unserer sozialen und ökologischen Werte geführt haben. Wir haben immer unsere Unabhängigkeit hochgehalten. Und wir haben alles dafür getan, die Kontrolle über die Firma zu behalten. Bislang war Patagonia im Privatbesitz einer Familie, finanziert im Wesentlichen ohne Kredite und vor allem ohne den Einfluss der Wall Street. Jetzt, wo die Firma nicht mehr den Chouinards gehört, ist die Idee: Wir wollen weiterhin den unabhängigen Einfluss behalten, aber nicht das Geld.

Welche Rolle spielen Yvon und Malinda Chouinard noch?

Yvon und Malinda nehmen weiterhin entscheidenden Einfluss auf den Patagonia Purpose Trust – und damit auf die Werte, den Kurs des Unternehmens. Das konkrete Management der Firma und wie wir ihre Gewinne investieren, überlassen sie weitestgehend uns. Nur ich verbringe wesentlich mehr Zeit mit Diskussionen mit Kollegen und dem Leiter der Holdfast Collective, an welche Umweltinitiativen wir wie viel Geld geben. Aber das macht Spaß.

Wie viel Geld hat Patagonia denn zu verteilen – und an wen?

Wir machen derzeit ungefähr 100 Millionen Dollar Profit pro Jahr. Unsere ersten gut zwei Millionen Dollar haben wir im März der Schaffung von Europas erstem Wildfluss-Nationalpark zur Verfügung gestellt. Dieser schützt nun den albanische Fluss Vjosa von der Quelle bis zur Mündung – fast 50 Staudämme waren dort geplant. Jetzt kann die Vjosa weiterhin ohne einen einzigen Staudamm zum Mittelmeer fließen, der Fluss wird weder ausgebaggert noch begradigt. Fische können ungehindert wandern, unzählige Insekten, Vögel profitieren davon. Viele Arten gibt es nur noch dort.

Warum setzen Sie sich ausgerechnet für diesen Fluss ein, der sogar in Europa ziemlich unbekannt ist?

Erstens ist die Vjosa einzigartig, weil sie so ungezähmt ist und eine große Artenvielfalt beherbergt. Das merkt man, wenn man dort spazieren geht oder schwimmt. Und zweitens kann das, was wir an der Vjosa tun – diese aktive Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um die Natur in großem Maßstab zu schützen – als Modell für andere Naturschutzprojekte in ganz Europa dienen. Wir zeigen, dass ein solcher Ehrgeiz möglich ist und dass er funktioniert. Ab 2024 wird der Nationalpark seine Tore öffnen, ich kann einen Besuch nur empfehlen!

Unser Ziel ist, zu 100 Prozent existenzsichernde Löhne zu zahlen. Ryan Gellert

Ist Patagonia inzwischen eher eine NGO als ein Unternehmen?

Nein, wir bleiben ganz klar ein profitorientiertes Unternehmen. Wir glauben an den Kapitalismus. Der ist zwar ein fehlerhaftes System, aber das Beste, das wir momentan haben. Und damit müssen wir arbeiten. Ich halte nichts davon, sich in endlosen akademischen Diskussionen zu ergehen – und dabei nicht einen Fuß vor die Tür zu setzen und tatsächlich etwas zu verändern.

Sie sagen doch aber dem Kapitalismus öffentlichkeitswirksam den Kampf an – mit seinem Wachstumsdogma, der zur Ausbeutung der Ressourcen führt und damit Erde und Klima zerstört.

Tatsächlich halte ich diesen Wachstumswettlauf, diese alleinige Fokussierung auf die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, für falsch. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass allzu dogmatische Frontenbildung hier irgendwie weiterhilft. Ich glaube an Evolution, an Weiterentwicklung. Und dass wir über dieses Businessmodell, das nur den monetären Reichtum steigern will, hinausgewachsen sind. Was zählt, ist die Zukunft. Und da werden wir Wohlstand auch mit sozialen und ökologischen Maßstäben messen, da bin ich mir sicher.

Welche nicht-monetären Werte zählen für Sie persönlich am meisten?

Wenn wir eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft haben wollen, müssen wir handeln, und zwar schnell, und jeder muss dazu beitragen. Mit parteipolitischer Spaltung und einer „Wir-gegen-die“-Mentalität werden wir diesen systemischen Wandel nicht hinbekommen. Ich glaube, es braucht Empathie – über traditionelle Parteigrenzen hinweg, über Branchen, in persönlichen Kontakten. Nur wenn wir uns bemühen, eine gemeinsame Basis zu finden, können wir die Polarisierung überwinden, die unsere Gesellschaft plagt. Anders ist ein Weg zu einem lebenswerten Planeten nur schwer vorstellbar.

Wie kann man Ihrer Meinung nach unternehmerisches Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln?

Ich respektiere die Idee des „Degrowth“, aber in der Praxis hadere ich damit. In der Firma hinterfragen viele unser Wachstum. Manche schlagen vor, dass wir jedes Jahr eine festgesetzte Menge an Kleidung herstellen und verkaufen, damit unsere Kosten und Gehälter bezahlt werden, und mehr nicht. Konzertkassen funktionieren so. Sie drucken 15.000 Tickets, verkaufen die, fertig. Aber was passiert dann? Die Preise gehen durch die Decke. Es entsteht eine künstliche Nachfrage, weil die Anzahl begrenzt ist. Die Leute würden also Patagonia-Jacken kaufen, einfach weil sie grade da sind, nicht weil sie sie brauchen. Und das ist in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil unserer Werte. Wir sagen unseren Kunden: Kauf keine Sachen, die du nicht brauchst. Begreife dich als Eigentümer, nicht als Verbraucher. Wenn etwas kaputt ist, helfen wir dir, es zu reparieren. Und wenn du es nicht mehr brauchst, kaufen wir es zurück. Das geht bislang nur in den USA, es soll aber auch in Europa kommen. So versuchen wir, den Konsum radikal einzuschränken. Auch wenn wir da mit Patagonia noch lange nicht am Ziel sind.

Setzt sich Patagonia Wachstumsziele?

Ich frage alle Abteilungen, Kanäle, Regionen, wie es läuft, welches Wachstum sie für möglich halten. Wenn jemand zum Beispiel zehn Prozent für Nordamerika vorschlägt, frage ich, woher diese Zahl kommt. Ist die Nachfrage wirklich so hoch? Oder drücken wir da Produkte in den Markt, auf denen die Läden dann sitzenbleiben? Das ist weder ökonomisch noch ökologisch gut. Wenn wir aber weniger machen, bleibt dann die Nachfrage unbefriedigt? Das wollen wir auch nicht.

Sie wollen also schon so viel verkaufen, wie es geht.

Nein, wenn jemand mit einem maximalen Wachstumsziel kommt, sage ich: Lass es uns langsamer angehen. Wir setzen auf lange Vorlaufzeiten in der Lieferkette, reagieren nicht auf kurzfristige Nachfragespitzen. Wir machen lieber weniger.

Patagonia ist sehr stolz auf seine Werte, nach denen der Planet und die Menschen genauso wichtig wie die Profite seien. Trotzdem gibt es immer wieder Probleme in Ihrer Lieferkette. Zuletzt warf Ihnen eine Enthüllungsplattform vor, in Sri Lanka in denselben Fabriken zu produzieren wie Fast-Fashion-Marken. Dort würden Arbeiterinnen extrem viele Überstunden leisten und keine Löhne bekommen, die zur Existenzsicherung reichen

Wir stellen hochwertige Outdoor-Kleidung für den globalen Markt her. Das ginge in eigenen Fabriken schlicht nicht. Daher teilen wir unsere Produktionsstätten mit anderen Marken. Um dort die Arbeitsbedingungen zu verbessern, beteiligen wir uns an Initiativen des Fairen Handels und der Fair Labor Association. Häufig stoßen wir diese an, um die Industrie als Ganzes fairer zu machen. Unser Ziel ist, zu 100 Prozent existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Wir messen unseren Fortschritt jedes Jahr. Auf unserer Website kann man nachlesen, wo wir stehen. Derzeit sind wir bei rund 30 Prozent existenzsichernden Löhnen. Wir wissen, dass wir besser werden müssen, Fair Trade ist eine Lösung. In den Fairtrade-zertifizierten Fabriken zahlen wir etwa eine Prämie für jeden Patagonia-Artikel. Dieses zusätzliche Geld geht direkt an alle Arbeiter in der Fabrik, die selber in demokratisch gewählten Komitees entscheiden, wie sie es ausgeben.

Auch von der angestrebten CO₂-Neutralität ist Patagonia noch weit entfernt. Jedes Kleidungsstück, auch solche aus Recycling- oder Biofasern, hat noch einen negativen Fußabdruck. Selbst wenn die Gewinne jetzt in den Naturschutz fließen: Glauben Sie wirklich, den Planeten zu retten, indem Sie immer mehr umweltschädliche Kleidung verkaufen

Wir hätten Patagonia auch verkaufen können, aber dann hätten wir die Firma aus der Hand gegeben. So können wir zumindest versuchen, Teil der Lösung zu sein. Indem wir eine andere Version eines profitorientierten Unternehmens vorleben, das den Planeten in den Mittelpunkt stellt. Damit immer mehr Menschen und Firmen mitmachen. Wir wollen die Grenzen des Kapitalismus ausloten, ihn so lange verändern, bis er nicht mehr auf Kosten der Natur geht.

Yvon Chouinard hat mal ein Buch mit dem Titel „Let my people go surfing“ geschrieben. Gehen Sie manchmal während der Bürozeiten surfen?

Um ehrlich zu sein, nein. Mein Job hält mich die meisten Tage auf dem Campus. Ich bin in einer kleinen Stadt in Florida mit dem Surfen aufgewachsen, aber mein Herz hängt an den Bergen. Wenn ich also die Gelegenheit habe, gehe ich zum Klettern in die Berge.