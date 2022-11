„Plötzlich konnte ich zwei Stunden am Stück lesen“ Wie braunes Rauschen helfen soll, sich zu konzentrieren

Die TikTokerin Helena blickt in die Kamera und schüttelt ungläubig ihren Kopf. Zwei Stunden am Stück habe sie Texte für ihr Studium gelesen, schreibt sie in ihr Video. Angefühlt habe es sich wie zehn Minuten. Dabei habe sie eigentlich Probleme damit, sich zu konzentrieren. Die Lösung? „Brown Noise“, der neuste Trend in den sozialen Medien. „Wenn ich das in meiner Schulzeit gewusst hätte, sähe mein Abi safe anders aus“, schreibt die 25-Jährige.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden