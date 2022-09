Polio, Pocken und Corona in der Gos Forscher entschlüsseln Warnsignale im Abwasser

Braunes Wasser tropft aus dem Rohr in eine der zwölf Plastikflaschen. Es riecht nach altem Keller – muffig, erdig, ein wenig nach faulen Eiern. „Frisches Abwasser“, sagt die Mikrobiologin Uta Böckelmann, während sie eine der Flaschen leicht hin- und herschwenkt. Hier, in dem kleinen verliesartigen Raum auf dem Gelände des Klärwerks Ruhleben in Spandau, wird alle zwei Stunden Abwasser abgezapft, das direkt aus den Berliner Haushalten hergeleitet wird.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden