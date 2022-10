Politiker Söder lobt Moderator Lanz „Einzigartige Stellung in der Fernsehlandschaft“

Eigentlich müsste Markus Lanz jetzt sofort erröten, sofern sein dauergebräuntes Gesicht dies zulässt. Der Moderator der gleichnamigen ZDF-Talkshow bekommt den Ehrenpreis zum „Blauer Panther _ TV & Streaming Award“. Ist nicht so, dass ihn die Auszeichnung unverdient erreicht, seine Sendung gehört zum Besten, was das Gesprächsfernsehen zu bieten hat.

Klug, hartnäckig und immer akribisch vorbereitet

Überreichen wird den Ehrenpreis der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der Politiker, so heißt es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei vom Mittwoch , würdige damit die prägenden Leistungen von Markus Lanz im deutschen Fernsehen. In der ausgesandten Laudatio heißt es: „Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Mit der Sendung ,Lanz’ bringt er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe.“ Dabei begegne er seinen Gesprächspartnern mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast sei ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen – zum großen Vergnügen der Zuschauer.

Alle Achtung, aber Söder kann es noch doller. „Dank der Aussagen und Details, die Markus Lanz in seiner unerreichten Art herauskitzeln kann, hat er eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht. Zugleich begegnet er allen seinen Gesprächspartnern fair und auf Augenhöhe, so dass keiner unversöhnt aus dem Studio geht und jeder gerne wiederkommt.“ Markus Lanz schaffe daher Diskussion und Meinungsbildung - mit Charme und im allerbesten Sinne des Wortes. „Das ist existenziell wichtig für unsere lebendige Demokratie“, heißt es zum Schluss.

Boah, ey. Kann der Lanz seinen größten Fan jetzt überhaupt noch einladen, sind noch irgendwelche kritischen Wort möglich? Oder muss umgekehrt der Talker dem CSU-Politiker demnächst nicht unmissverständlich zeigen, wo der Hammer hängt? Lob, zu viel Lob kann auch unfrei machen.

Ein derartiges Lob für einen öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter aus dem Mund eines führenden Politikers ist nicht erinnerlich. Was macht jetzt die Lanz-Konkurrenz, was machen Anne Will oder Maybrit Illner oder Frank Plasberg oder Sandra Maischberger? Wir sind gespannt.

