Politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen Unbekannte setzen geplante Flüchtlingsunterkunft im Schwarzwald unter Wasser

Unbekannte haben eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Feldberg im Schwarzwald unter Wasser gesetzt.

Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei in Freiburg am Mittwoch mit. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Das leerstehende Gebäude sollte demnach als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Wegen des Wasserschadens sei das Anwesen jedoch vorerst unbewohnbar.

Wie hoch der Sachschaden ausfiel, war noch unklar. Die Tat im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ereignete sich bereits zwischen Mitte August und Ende September. Die Polizei suchte nach Zeugen.

In der Politik mehren sich unterdessen die Stimmen, die eine Begrenzung von Migration nach Deutschland fordern. Innenministerin Nancy Faeser kündigte vergangene Woche Kontrollen an deutschen Grenzen an. (mit AFP)