Prequel-Serie bei Prime Video Was „Dinner for One“ vorausgeht? Natürlich „Dinner for Five“!

The same procedure as every year! Zu einem ordentlichen Silvestereinstieg in Deutschland gehört der Sketch „Der 90. Geburtstag oder Dinner for One“ in den Dritten Programmen der ARD. Er läuft dann am 31. Dezember bis zu 20 Mal.

Der 18-minütige Spaß mit Freddie Frinton als Butler James und seiner Partnerin May Warden enthält eine Menge Running Gags, die niemals neu sind und doch immer wieder neu erlebt werden.

Sechs Folgen bei Prime Video

Warum und wieso Miss Sophie und ihr mehr und mehr betrunkene Butler das Geburtstagsdinner mit den längst verstorbenen Gästen, deren Rollen und Getränke James übernehmen muss, ausgerechnet in dieser Zusammensetzung feiert – das bleibt in der Fassung von 1963 ungeklärt.

Es soll aber nicht länger unklar bleiben: Amazon lässt bei Ufa Fiction das Prequel „Dinner for Five“ produzieren. Die sechs Folgen sollen laut Pressemitteilung „romantisch-komischen und abenteuerlich“ ausfallen. Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie, Kostja Ullmann Butler James. Ausstrahlungsstart ist 2025. Showrunner ist Tommy Wosch. Regie führen Markus Sehr und Daniel Rakete.

Schauplatz ist ein Landsitz nahe Eastbourne im England des angehenden 20. Jahrhunderts. Weil sie nahezu pleite ist, beschließt die junge Miss Sophie zu heiraten und lädt geeignete Kandidaten auf ihr Schloss ein. Bevor sie ihre Wahl treffen kann, wird einer der Herren ermordet. Miss Sophie fordert die Junggesellen zu witzigen Wettkämpfen um ihr Herz heraus – und versucht dabei, heimlich den Mörder zu finden. Immer an ihrer Seite steht ihr Butler James (Kostja Ullmann). Eine zarte, doch unmöglich scheinende Romanze beginnt sich zu entwickeln.

Amazon verspricht sich damit einen weltweiten Streaming-Erfolg. Im besten Fall ergänzen sich die beiden Produktionen, im schlechtesten Fall strahlt die Schwarz-Weiß-Version von 1963 um heller – und „Dinner for Five“ wird so schnell vergessen, wie Butler James gekonnt über das Tigerfell stolpert.

