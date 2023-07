Prozess gegen Michael Jackson Muss Macaulay Culkin erneut aussagen?

Bereits 2005 wurde Macaulay Culkin (42), der ehemalige Kinderstar aus „Kevin – Allein zu Haus“ in einem Prozess gegen Michael Jackson in den Zeugenstand gerufen. Als 14-Jähriger hatte er mehrmals das Anwesen des King of Pop besucht.

Der Vermutung, Culkin sei durch den Musiker sexuell belästigt worden, widersprach er schon damals: „Er hat mir nie etwas getan. Ich habe ihn nie etwas tun sehen. Und gerade zu diesem kritischen Zeitpunkt hätte ich keinen Grund, etwas zurückzuhalten. Der Typ ist verstorben“, sagte Culkin über Jackson aus.

Laut US-Medien versucht jetzt das Anwaltsteam von Tänzer und Choreograf Wade Robson, Culkin erneut für eine Aussage vorzuladen. Robson verklagte Jacksons Unternehmen 2013, weil Michael Jackson ihn als Kind missbraucht haben soll. (tlh)