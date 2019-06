Die Berliner CDU will die Lesben- und Schwulenunion (LSU) aufwerten – und zwar von einem „Arbeitskreis“ zu einer „Vereinigung“. Was genau dadurch für die LSU besser wird, hat Eva Tepest in der neuen Ausgabe des Queerspiegel-Newsletters Mario Röllig gefragt, den Vorsitzenden der Berliner LSU.

Röllig erklärt im Interview auch, wie er mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer umgeht, die bekanntlich die Ehe für alle ablehnt.

+++ Weitere Themen des an diesem Donnerstag erscheinenden Newsletters: Der CSD in der wohl kleinsten Stadt bundesweit findet am 28. Juni vor den Toren Berlins statt – und zwar in Falkensee +++ 50 Jahre Stonewall +++ Fußball-WM der Frauen: Public Viewing im „Yaam“ +++ CSD Berlin: Forderungen stehen – und es gibt eine neue Strecke +++ Regenbogen-Plansch im Monbijou-Bad +++ Elberskirchen-Hirschfeld-Haus feiert Coming-out +++ Stonewall Uckermark: Queerer Road-Trip +++ Homofeindliche Beleidigung auf Schulfest im Wedding +++ Der Tipp: „Queering Memory“-Konferenz.

Der Newsletter erscheint jeden dritten Donnerstag im Monat und kann kostenlos hier abonniert werden. (Qsp)