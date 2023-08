Ehe für alle Zehntausende fordern in Prag mehr Rechte für Homosexuelle

Rund 60 000 Menschen haben in Prag für mehr Rechte für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender-Personen demonstriert. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Viele der Teilnehmer waren in Regenbogenfahnen gehüllt oder trugen bunte Kostüme.

An der jährlichen „Prague Pride“-Parade nahmen auch prominente Politiker teil, darunter Innenminister Vit Rakusan und Außenminister Jan Lipavsky. Der bunte Zug durch die Innenstadt wurde von zahlreichen Polizisten gesichert, verlief aber ohne Zwischenfälle. Rund ein Dutzend Gegendemonstranten hielten Bänder mit Sprüchen wie „Tschechien ist nicht Sodom“ hoch.

Die Ehe für alle, also die völlige Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften, ist derzeit ein umstrittenes Thema in Tschechien. Eine Gesetzesvorlage, welche dies ermöglichen würde, passierte Ende Juni die erste Lesung im Abgeordnetenhaus. Nach Einschätzung politischer Beobachter in Prag wackelt die Mehrheit für die Reform indes wieder.

Es wird mit einer monatelangen Hängepartie gerechnet. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM vom Frühjahr befürworteten 58 Prozent der Befragten die Einführung der Ehe für alle, 38 Prozent waren dagegen und vier Prozent unentschlossen. (dpa)