Mehrheit in Referendum Kuba bekommt gleichgeschlechtliche Ehe

Die Mehrheit der kubanischen Bevölkerung hat nach Angaben der Regierung für ein neues Familiengesetz gestimmt, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlauben soll.

Über 66 Prozent der Beteiligten hätten sich in einem Referendum für die Einführung des Regelung ausgesprochen, wie die Leiterin der Nationalen Wahlbehörde, Alina Balseiro Gutiérrez, am Montag informierte. Insgesamt hätten sich über 6,25 der knapp 8,45 Millionen stimmberechtigten Kubanerinnen und Kubaner an der Abstimmung vom Sonntag beteiligt. Das seien 74 Prozent der Bevölkerung.

Das neue Familiengesetz sieht neben der Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen auch die Legalisierung der Leihmutterschaft und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare vor. Er soll das bisherige Gesetz von 1975 ersetzen.

Der Entwurf für die Reform war im Frühjahr in einer Befragung zur Diskussion gestellt worden, an der sich laut offiziellen Angaben die Hälfte der Bevölkerung beteiligte. Die Regierung hat mit massiven Kampagnen in den staatlichen Medien und in sozialen Netzwerken für die Änderung geworben. Auch andere Institutionen haben sich dafür eingesetzt.

Eine Vorkämpferin der Novelle war die Tochter des früheren Staatschefs Raúl Castro, Mariela Castro. Die Kirchen allerdings stellten sich ebenso wie konservative Politiker dagegen. Und auch exilierte und in Kuba lebende Oppositionelle warben für ein „Nein“.

Nach der Revolution von 1959 verfolgte die kubanische Regierung lange Zeit eine ausgesprochen homofeindliche Politik. Sexuelle Minderheiten wurden verfolgt, verloren ihren Arbeitsplatz und wurden in Arbeitslager gesteckt. Der Revolutionsführer Fidel Castro bezeichnete Homosexualität als eine bürgerliche Sünde der kapitalistischen Gesellschaft. Später entschuldigte er sich dafür. 1979 begann ein Liberalisierungsprozess. (epd)

