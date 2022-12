Nach Angriff auf queeren Nachtclub in Colorado Anklage in 305 Punkten erhoben

Nach dem tödlichen Angriff auf einen LGBTIQ-Nachtclub in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado mit fünf Toten ist die festgenommene Person in 305 Punkten angeklagt worden. Unter anderem müsse sich Anderson Lee Aldrich wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verantworten, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag bei der Verlesung der Anklage.

Zu dieser wurde Aldrich an Händen und Füßen gefesselt ins Gericht geführt. Nach Angaben der Anwälte bezeichnet sich Aldrich als nicht-binäre Person, fühlt sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau.

„Wenn wir jemanden in 305 Punkten in einem Fall anklagen, dann zeigt das der Öffentlichkeit, dem Bundesstaat und der ganzen Nation, dass wir den Fall so ernst nehmen, wie wir nur können“, sagte Staatsanwalt Michael Allen vor Journalisten. Der Angeklagte solle „mit der vollen Härte des Gesetzes“ bestraft werden. Während der Anklageverlesung vor Gericht schwieg der/die 22-Jährige.

Aldrich hatte am 20. November im Club Q in Colorado Springs das Feuer eröffnet und fünf Menschen erschossen. Weitere 18 Besucher wurden bei dem Angriff teilweise schwer verletzt. Der/die Schütz*in wurde von zwei Gästen überwältigt und anschließend von der Polizei festgenommen. Das Motiv ist bislang unklar. (AFP)

