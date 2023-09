Queere Menschen im Alter „94 Prozent der Einrichtungen kennen die Bedürfnisse von LSBTI* nicht“

Elsa Paus, in Berlin leben schätzungsweise 60.000 LSBTI* über 65 Jahre. Vor welchen Problemen stehen sie, wenn die pflegebedürftig werden?

Viele haben jahrzehntelang staatliche Repression und Pathologisierung erlebt und deshalb Angst, ihre Autonomie erneut zu verlieren, wenn sie sich in eine Pflegesituation begeben. Sie äußern ihren Hilfebedarf deshalb nicht. Und wenn sie es doch tun, dann führt ihre Angst vor Diskriminierung und Gewalt oft dazu, dass sie ihre sexuelle und/oder geschlechtliche Identität in den Einrichtungen erneut verbergen. Dieser Umstand löst Minderheitenstress aus, der wiederum gesundheitliche Probleme verursacht.

Ein Teufelskreis…

Genau. Das zeigt auch, warum Räume geschaffen werden müssen, in denen Personen sich nicht als Minderheit fühlen und keine Angst haben, sich zu outen. Das gilt insbesondere auch für demente LSBTI*, die in ihrer Demenz vergessen können, dass sie sich schon geoutet haben und sich dann in Phasen vor dem Outing erleben. Hier ist es wichtig, dass Pflegeeinrichtungen sensibilisiert sind und einen Rahmen schaffen, in dem sich demente Personen so sicher fühlen, dass sie sich immer wieder outen können.

Wie können solche sicheren Räume in Pflegeheimen geschaffen werden?

Niedrigschwellig geht das zum Beispiel, indem Fahnen aufhängt werden oder Flyer ausliegen. Es braucht aber noch mehr: Bisher ist das Gesundheitssystem noch sehr heteronormativ und binär geprägt. Bei der Anamnese werden Personen zum Beispiel direkt nach ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau gefragt.

Zur Person © Schwulenberatung Elsa Paus arbeitet bei der Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege der Schwulenberatung Berlin und beschäftigt sich mit der Situation queerer Menschen im Alter.

Dass viele queere Personen aber keine heteronormative Kleinfamilie haben und stattdessen ihre Wahlfamilie wichtig in Entscheidungsprozessen ist – auch was Pflege und Gesundheit angeht – wird nicht berücksichtigt. Laut einer Studie des Antidiskriminierungsprojekts StandUp berücksichtigen 94 Prozent der stationären Einrichtungen die Bedürfnisse von LSBTI* bei ihren Angeboten nicht.

Wie sieht es mit Pronomen aus?

Die Dokumentationssysteme in den Einrichtungen sind standardisiert und haben bisher keine Möglichkeiten, Pronomen abzufragen. Und auch was das Thema HIV angeht, gibt es immer noch viel Stigmatisierung und Berührungsängste aufgrund von Unwissenheit, dabei ist jede dritte HIV-positive Person über 50 Jahre alt. Wir organisieren Workshops und Schulungen, bei denen wir das Personal mit Fallbeispielen für all diese Themen sensibilisieren und bieten auch E-Learning für Pflegeeinrichtungen an.

Sie haben auch ein Qualitätssiegel, unter dem sich Pflegeeinrichtungen zertifizieren lassen können. Wie genau funktioniert das?

Wir bieten zunächst eine kostenfreie zweitägige Beratung an. Anschließend haben die Einrichtungen neun bis zwölf Monate Zeit, um 32 Diversity-Kriterien zu erfüllen. Dazu zählen etwa eine gendersensible Sprache oder Dokumente mit mehr als zwei Geschlechterkategorien.

Aber auch das Thema Vielfalt muss im Leitbild verankert sein, Bewohner*innen Zugang zu Infomaterial über LSBTIQ* haben und queere Lebenswelten in der Außendarstellung abgebildet werden. Bisher haben wir bundesweit 14 Einrichtungen zertifiziert und geschult. Seit Kurzem haben wir das Programm erweitert und Einrichtungen werden nun auch bezüglich migrationssensibler Pflege zertifiziert.

Anfang September haben Sie außerdem eine neue Pflege-WG mit acht Plätzen für LSBTIQ* im Lebensort Vielfalt am Südkreuz eröffnet. Was ist das Besondere?

In den Gesprächskreisen, die wir von der Fachstelle für ältere schwule Männer, TIN (trans*,-inter*, nicht-binäre)-Personen und lesbische Frauen anbieten, haben wir herausgefunden, dass ein zentraler Wunsch älterer queerer Menschen eine Anbindung an die Community ist. Der Lebensort Vielfalt bietet ein nachbarschaftliches Wohnen mit jüngeren und älteren Menschen, die gemeinsam eine Art Wahlfamilie oder Freundeskreise bilden und sich bei Problemen helfen. Auch das Personal ist überwiegend queer.

Sehr besonders ist überdies, dass die Bewohner*innen selbst darüber entscheiden können, wer bei ihnen einzieht. Ihre Wohnungen ermöglichen ihnen so weiterhin ein autonomes Leben. Es gibt auch noch freie Plätze und Interessierte können sich bei der Schwulenberatung melden.

Wer wird dort wohnen und wie ist die Verteilung der Plätze in der Pflege-WG zustande gekommen?

Die Verteilung der Pflege-WG mit drei Plätzen für schwule Männer, drei für lesbische Frauen und zwei für TIN* Personen ist entsprechend der Nachfrage zustande gekommen. Wir erhalten aus ganz Deutschland Anfragen. Das heißt, Menschen, die in eine Pflegesituation kommen, ziehen dann zu uns nach Berlin. Diese Verteilung ist aber variabel.

Uns ist dabei vor allem wichtig, dass wir möglichst divers aufgestellt sind und nicht eine zu pflegende Person in ihrer sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität alleine ist. Das größte Problem ist, dass Personen, die bereits in Pflegesituationen sind, sich verstecken und isolieren und dadurch unsichtbar sind. Es bleibt eine Herausforderung, wie wir diese Leute in Zukunft erreichen.