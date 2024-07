Rädelsführer der Reichsbürger-Gruppe Prinz Reuß sagt vor dem Oberlandesgericht über Familienbesitztümer aus

Im Prozess um die „Reichsbürger“-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat sich der angeklagte Prinz zu Verhältnissen in seiner Großfamilie geäußert. „Grundsätzlich hat die Familie immer zusammengehalten, bis heute“, sagte er vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in einer Befragung zu seinen persönlichen Verhältnissen.

Mit seinem ältesten Bruder habe es allerdings einen Konflikt gegeben, nachdem dieser entgegen den Erwartungen nicht beauftragt worden sei, sich um die Restitutionen der alten Familienbesitztümer zu kümmern. Konkret sei es dabei um das Wiedererlangen von Grundstücken, Immobilien oder auch Kunstgegenständen in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung gegangen.

Stattdessen sollte der Angeklagte selbst übernehmen. Reuß habe es nicht übers Herz gebracht, diesen Auftrag abzulehnen. Seine Motivation für die Bemühungen, das Familienerbe wieder herzustellen, rühre aus einem Versprechen gegenüber dem Vater her.

Von Kindheit an sei der verlorene Familienbesitz einfach ein Bestandteil des Familienlebens gewesen. „Für uns Kinder war es emotional immer da.“ Wirtschaftlich habe sich das jahrzehntelange Bemühen mithilfe großer Kanzleien nicht gerechnet, dies sei einer „Horrorgeschichte“ gleichgekommen.

In den Befragungen geht es aktuell noch nicht um die Anklagepunkte. Die Angeklagten sollen sich zunächst zu ihren persönlichen Verhältnissen, dem Lebenslauf und der finanziellen sowie familiären Situation äußern.

In Frankfurt wird neun Beschuldigten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Es soll ein bewaffneter Umsturz geplant gewesen sein. Dabei hätten die Angeklagten bewusst Tote in Kauf genommen, so die Anklage. Bis zum Urteil gilt für die Angeklagten die Unschuldsvermutung. Mit zwei weiteren Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten. (dpa)