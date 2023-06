Tagesspiegel Plus „Rassenideologie in Stein gehauen“ : Darf man in der Berliner Waldbühne feiern?

Propaganda auf dem Gelände, Hinrichtungsstätte dahinter: Das Grauen des Nationalsozialismus ist rund um die Waldbühne noch immer präsent. Sollte das der Ort für berauschende Massenveranstaltungen sein?