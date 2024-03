Rauch in der Kabine Lufthansa-Maschine muss auf Rhodos notlanden

Ein Passagierflugzeug der Lufthansa ist am Montag auf der griechischen Insel Rhodos notgelandet, nachdem Rauch in der Kabine aufgetreten war. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, befand sich die Maschine mit 190 Passagieren auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Dubai.

Nachdem der Rauch in der Kabine aufgetreten sei, habe der Pilot darum gebeten, die Notlandung auf der Ägäis-Insel machen zu dürfen.

Die Passagiere seien nach der Landung sicher aus dem Flugzeug geholt worden, hieß es weiter. Die Ursachen der Panne waren zunächst ungeklärt. Die Untersuchung der Maschine war noch im Gange. Laut Fraport könnte der Rauch durch einen elektrischen Schaden verursacht worden sein. (AFP)