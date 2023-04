Raus aus dem Karussell wütender Gedanken Was hilft gegen Verbitterung?

Wenn andere gemein zu uns sind, sind wir wütend, traurig oder enttäuscht. Vielleicht hat uns unsere Frau betrogen, wir wurden jetzt schon zum dritten Mal nicht befördert oder die Digitalisierung sorgt dafür, dass sich alles um uns herum ändert. Wir fühlen uns abgehängt, ignoriert, überfordert, kurz: schlecht behandelt.

So weit, so normal und menschlich. Dauern diese Gefühle allerdings jahrelang an, machen wir uns damit selbst unglücklich und krank. In Märchen erzählen wir uns schon seit Jahrhunderten Geschichten über zerstörerische Verbitterung.

In „Dornröschen“, das die Gebrüder Grimm 1802 aufgeschrieben haben, wird die 13. Fee vom Königshaus übergangen. Für sie war bei der Party leider kein Goldteller mehr übrig, weswegen sie nicht eingeladen wurde, das Königskind zu segnen. Anstatt dass die 13. Fee es leicht nimmt und sich ein anderes Hobby sucht, verflucht sie die Prinzessin zum Tode. Mit 15 soll diese sich an einer Spindel stechen.

Unsere Gedanken kreisen mitunter Jahre um das, was uns geschehen ist

Da eine andere Fee noch einen Segen übrig hatte, wird aus dem Tod ein hundertjähriger Schlaf, am Ende schlafen dann alle, wir kennen die Geschichte. Der Punkt aber ist: In diesem Szenario hatte die übergangene Fee scheinbar gar keine andere Wahl, als zu verbittern.

Wir lernen also: Ist jemand ungerecht zu mir, geht es mir schlecht, und ich muss mich wehren und anderen Schaden zufügen. Oder wir machen es wie Rumpelstilzchen und richten die negativen Gefühle auf uns selbst. „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“? Als die Müllerstochter, die der Wutkobold mit Kidnapping erpresst, seinen Namen trotzdem errät, wird er nicht nur wütend, sondern steigert sich so sehr in sein Unglück, dass er sich in zwei Stücke reißt. Selbstmord.

Wir sind natürlich nicht Rumpelstilzchen. Wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, wenn unsere Pläne nicht funktionieren, wenn es anders kommt, als wir es uns vorgestellt haben, dann reißen wir uns meistens nicht in zwei Teile. Aber unsere Gedanken kreisen, mitunter Jahre, um das, was uns geschehen ist.

Die Gefahr: eine „posttraumatische Verbitterungsstörung“

Jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, wie unsere Frau uns betrogen oder unser Mann uns verlassen hat, stößt unser Körper das Stresshormon Cortisol aus. Wie verfestigen damit die neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn und setzen unseren Körper selbst dauerhaft unter Stress.

Wenn wir das Ganze zu lange machen, kann daraus sogar eine posttraumatische Verbitterungsstörung werden, also eine sehr ausgeprägte Psychoreaktion. Die erkennen wir daran, dass wir schlecht schlafen, den Appetit verlieren, uns zurückziehen und Menschen meiden, dass wir düsteren Gedanken nachhängen und das Gefühl haben, diesen hilflos ausgeliefert zu sein.

Wenn das ganze Leben auf einer Karte aufgebaut ist, und an dieser Stelle kommt ein Ereignis, das die Werteordnung verletzt, kann es zu einer Verbitterungsstörung kommen. Michael Linden, Psychiater an der Charité Berlin

Der Psychiater Michael Linden von der Charité Berlin hat dazu geforscht. Er kommt zu dem Schluss, dass Menschen besonders gefährdet sind, wenn ihr Leben vor allem auf einem Wert basiert. In einem Deutschlandfunk-Interview sagt er: „Wenn das ganze Leben auf einer Karte aufgebaut ist, und an dieser Stelle kommt ein Ereignis, das die Werteordnung verletzt, kann es zu einer Verbitterungsstörung kommen.“

Wenn wir also beispielsweise meinen, unser Beruf wäre das Wichtigste im Leben, stehen die Chancen höher, zu verbittern, wenn wir nicht befördert werden. Sind wir Familienmenschen und können kein Kind bekommen, kann uns das völlig aus der Bahn werfen. Und wollen wir unsere Männlichkeit durch möglichst viel Geschlechtsverkehr mit Frauen beweisen, ist es identitätsbedrohend, wenn keine will.

Letzteres ist die Grundlage, auf der die Internet-Subkultur der Incels basiert. Das ist eine Gruppe von Männern, die unfreiwillig enthaltsam leben, sprich: keinen Sex haben, weil Frauen sich ihnen verweigern.

Gefühle erzeugen Gedanken, diese führen zu Taten

Incel setzt sich zusammen aus den Worten „involuntary“, zu Deutsch „unfreiwillig“, und „celibate“, also zölibatär, enthaltsam. Diese Männer meinen, ein Recht auf Sex zu haben. Dementsprechend haben sie, aus ihrer Sicht, allen Grund dazu, Frauen zu hassen, wenn diese ihnen den rechtmäßigen Sex verweigern. Die Weltsicht, dass das Verhalten anderer die Ursache für das eigene Unglück ist, ist bei den Incels bis zum Exzess getrieben. Sie treffen sich in Foren, um Frauen zu bedrohen, ihnen Vergewaltigung und Tod zu wünschen. Ihr Selbstzweck ist Verbitterung.

Mit dem, womit wir uns jeden Tag beschäftigen, formen wir unser Gehirn, und je nachdem, wie unser Gehirn geformt ist, so fühlen wir uns dann auch. Unsere Gefühle erzeugen bestimmte Gedanken, diese wiederum führen zu Taten. Sei es der Todesfluch der vergessenen Fee, Rumpelstilzchens Suizid oder eben Gewalt gegen Frauen.

Aber wir müssen all das nicht einfach als gegeben annehmen. Wir können tatsächlich was dagegen tun!

Neues Denken, neue Worte, neue Möglichkeiten

Wir können zum Beispiel andere Worte finden, um das Geschehene zu beschreiben, wir können unsere Bewertung dessen, was passiert ist, neu schreiben.

Die vergessene Fee müsste es gar nicht persönlich nehmen, dass sie nicht eingeladen wurde, und könnte denken: „Ach, ich mach eine eigene Party mit goldenen Tellern!“ Rumpelstilzchen könnte sich ein neues Hobby suchen, den Vorfall mit der Müllerstochter loslassen und das Ganze als Erfahrungswert verbuchen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ein Mann, der wieder eine Abfuhr von einer Frau kassiert, könnte sich auf seine Skills bei „Dungeons & Dragons“ konzentrieren, auf seine Freundschaften und seinen Job. Wir haben ja bereits gelernt, dass es wichtig ist, mehreren Werten in seinem Leben Priorität zu geben.

So zu reagieren heißt übrigens nicht, dass wir glücklich über die Widrigkeiten sind, die uns passiert ist. Es heißt lediglich, dass wir offener im Denken werden, andere Wahrheiten zulassen und Möglichkeiten ausloten, in Zukunft besser mit der Vergangenheit leben zu können.

Wahrnehmen und annehmen, was gerade ist

Wir können unseren Geist trainieren, mehr im Hier und Jetzt zu sein und die Vergangenheit dort zu lassen, wo sie hingehört: in der Vergangenheit. Das geht vor allem mit Achtsamkeit. Wir können lernen anzunehmen, was jetzt gerade ist, indem wir es zunächst bewusst wahrnehmen.

Es gibt verschiedene Tools und Übungen, um die eigenen Gedanken zu ordnen. Meditation hilft wissenschaftlich erwiesen dabei, negative Gefühle als weniger negativ wahrzunehmen. Meditieren verringert Angststörungen und verstärkt unsere Wahrnehmung von positiven Gefühlen. Auch Dankbarkeit hilft.

Oder die sogenannte Gedanken-Stop-Übung. Bei der sagen wir uns im Kopf „STOP“, wenn sich das Gedankenkarussell wieder um den Schmerz dreht. Oder wir geben unserer inneren negativen Stimme einen Namen, und immer wenn sie anfängt, uns zu terrorisieren, sprechen wir mit ihr: „Ach komm, Schlaubi Schlumpf, fang jetzt nicht wieder damit an, diese alte Leier will doch wirklich niemand mehr hören!“

Je öfter wir all das üben, desto besser werden wir darin, aufkommende Verbitterung direkt wieder loszuwerden. „Oh, wenn ich nicht aufpasse, könnte das eine hässliche Verbitterung werden!“ Der Trick ist immer, sich selbst beim Denken zu beobachten und achtsam mit dem Ergebnis umzugehen. Und das geht quasi sofort, direkt wenn etwas passiert, was uns wütend macht, hilflos oder traurig. Wir können all diese Gefühle fühlen, können weinen, toben, fluchen und verwünschen – und dann loslassen.

Wir können unser Bewusstsein jeden Tag sinnvoll nutzen und unser Tun und unser Denken auf die Dinge konzentrieren, die uns guttun. Wir sind der Chef in unserem Kopf. Wir dürfen auch toben wie Rumpelstilzchen. Trotzdem müssen wir nicht sein Schicksal teilen, wenn wir wissen, wie die Exit-Strategie aussieht.