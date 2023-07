Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist Flea im Interview „Crack rauchen hat sicher nicht geholfen“

„Hey, guck‘ dir mal meinen kleinen Junge an“, sagt Flea und hält aufgeregt sein iPhone hoch. Er steht auf dem Parkplatz des Silverlake Conservatory of Music neben seinem Motorrad. Gekleidet in Basketball-Shorts und einem roten Anglerhut facetimet der 60-Jährige Bassist der Red Hot Chili Peppers gerade mit seiner Frau, der Streetware-Designerin Melody Ehsani, die zu Hause in Malibu den Säugling Darius ins Bett legt.

Flea, der schon zwei ältere Töchter hat (die eine 34, die andere 17), gesteht, dass er vergessen hatte, wie anstrengend es sein kann, auf ein Baby aufzupassen. „Heute Morgen waren wir wieder sehr früh dran“, sagt er und lacht. „Aber es ist unglaublich. Er schläft bei uns, und jede Nacht rieche ich seinem weichen kleinen Kopf. “

Darius ist nicht das einzige, um das sich Flea gerade kümmern muss. Vergangenes Jahr veröffentlichten die Chili Peppers zwei neue Studioalben: „Unlimited Love“ und „Return of the Dream Canteen“ – die ersten beiden, die die Band aus L.A. nach mehr als einem Jahrzehnt mit dem Gitarristen John Frusciante aufgenommen hat. Jetzt ist die Band, zu der noch Sänger Anthony Kiedis und Schlagzeuger Chad Smith gehören, auf Stadiontour und Headliner auf diversen Festivals, darunter dem Lollapalooza im August. In den Tourpausen übt Flea, dessen richtiger Name Michael Balzary lautet, Jazz-Trompete mit Rickey, dem Vater von Jazz-Star Kamasi Washington.