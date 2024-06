Art-Basel-Chefin gibt Reisetipps Maike Cruse über Kunst in der Mall und Schwimmen im Rhein

In der kommenden Woche beginnt sie wieder: Vom 13. bis zum 16. Juni findet die Art Basel statt. Die größte Kunstmesse der Welt hat seit vergangenem Sommer eine Berliner Messechefin. Maike Cruse leitet das Treffen der hochkarätigen Galerien, die an vier Tagen ihre besten Kunstwerke zeigen. Bis vor einem Jahr stand die 48-Jährige dem Gallery Weekend an der Spree vor. Hier gibt die studierte Künstlerin Tipps für einen Aufenthalt in der Stadt am Rhein.

Die andere Seite

Natürlich zieht es viele Besucher zuerst in die Altstadt – zum Münsterplatz mit seinen fein renovierten Häusern und der Kirche aus rotem Sandstein. Doch die Kunstmanagerin schlägt vor, einmal auf die andere Seite des Rheins zu wechseln, ins sogenannte Kleinbasel.

Dort findet sich eine urbane Stadtlandschaft von heute: Einkaufsstraßen, Messeturm und eine Art silberner Donut, die Event Halle der Messe, gebaut von den Stararchitekten Herzog & de Meuron.

Art-Basel-Chefin Maike Cruse. © Deborah Mittelstädt

Zur Person Maike Cruse wurde 1975 in Bielefeld geboren. Sie studierte Kunst in London und arbeitete ab 2000 im Kunstbetrieb, zuerst in den Kunstwerken Berlin, später wurde sie Pressechefin der Art Basel und kehrte als Leiterin der Messe ABC nach Berlin zurück. Ab 2014 stand sie dem renommierten Gallery Weekend vor. Vergangenes Jahr wurde sie zur Direktorin der Art Basel berufen.

„Die Innenstädte verändern sich, der stationäre Handel befindet sich seit Corona und Onlinehandel im Wandel“, sagt Maike Cruse. Das sehe man sehr gut in der Clarastraße, der Haupteinkaufsmeile zwischen Rheinufer und Messeturm. Und deshalb bekommt sie auf der diesjährigen Art Basel eine besondere Aufwertung. Mehrere Ladenlokale fungieren als Ausstellungsorte für internationale Künstler. Die malaysisch-britische Künstlerin Mandy El-Sayegh bespielt mit einer Performance eine teils leerstehende Shoppingmall.

Der „silberne Donut“ an der Eventhalle der Messe. © Basel Tourismus

Petrit Halilaj, ein in Berlin lebender Künstler aus dem Kosovo, wird die Fassade des Merian-Hotels gestalten, einem weißen Bau am Ufer. Kuratorinnen aus New York, Berlin und Basel bereiten ein Programm auf der Rheinterrasse und in der Hotelbar vor. Maike Cruse rät allen Art-Basel-Reisenden: „Hingehen!“

Bar und Bett

Einmal über die Mittlere Brücke hinüber auf die Grossbasler Seite wechseln, nach rechts abbiegen – und schon steht man am Eingang des legendären Hotel Les Trois Rois. „Während der Messe treffen sich hier abends an der Bar Künstlerinnen, Galeristen und Sammlerinnen aus der ganzen Welt“, sagt Maike Cruse. Einige von ihnen übernachten im Haus, von dessen Suiten sie direkt auf den Rhein schauen. Auf den Zimmern hängen Kunstwerke aus der Sammlung der Besitzer.

Das Les Trois Rois liegt direkt am Rhein. © Les Trois Rois

Das Grand Hotel fungiert seit 1681 als Herberge, 1844 wurde es im klassizistischen Stil umgebaut. Von der plüschigen Bar haben die Gäste einen Blick auf Brücke und Fluss. Der diskrete Service bringt Cocktails und Longdrinks, in den gemütlichen Sesseln lässt sich sinnieren, welches Kunstwerk auf der Messe besonders beeindruckt hat.

Überall Kunst

Basel mag nicht besonders groß sein, knapp 200.000 Einwohner leben in der Stadt, doch sie hat eine spektakuläre Auswahl an Museen. Der Ort bündelt Kunst auf wenigen Quadratkilometern wie kaum eine andere Stadt der Welt. 30 Museen zählt Basel, private wie öffentliche. Viele Kunstwerke, von Hieronymus Bosch über Rene Margritté bis Jeff Koons, hängen in Privathäusern, markante Roststahl-Skulpturen von Richard Serra schmücken den öffentlichen Raum, und der beliebteste Treffpunkt der Basler ist der Tinguely-Brunnen – ein Ungetüm, an dem wild gewordene Feuerwehrspritzen Wasser umherschleudern.

Der Neubau des Kunstmuseums von Basel. © Basel Tourismus

Maike Cruse schätzt die jahrhundertealte Tradition, sich für Kunst einzusetzen. Die erste städtische Kunstsammlung Europas wurde 1662 gegründet und bildet den Grundstock für das Kunstmuseum im Zentrum. „Da lohnt sich immer ein Besuch“, sagt die Messechefin. Im Neubau haben wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstler Platz, in der ständigen Sammlung finden sich Werke von Lucas Cranach, Claude Monet oder Pablo Picasso.

Mit dem spanischen Künstler verbindet das Haus eine besondere Geschichte. In einer Volksabstimmung entschieden sich die Basler 1967, zwei Gemälde des Malers für das Museum aufzukaufen. Picasso war dermaßen beeindruckt, dass er der Stadt gleich drei dazu schenkte. „Die Liebe zur Kunst durchzieht die ganze Stadt und die gesamte Basler Bevölkerung“, sagt Cruse.

Fresken zum Dessert

Nach einem langen Tag zwischen Museen und anderen Kunststätten braucht der Magen Verstärkung. Das Restaurant Kunsthalle ist Treffpunkt vieler Künstler, Kuratoren und Galeristen – nicht nur wenn die Art Basel in der Stadt ist. „Man sitzt direkt neben der Kunsthalle – und unter Kunst“, sagt Maike Cruse.

Die Gäste dinnieren nämlich unter Repliken von Fresken, die der Basler Künstler Arnold Böcklin einst geschaffen hatte. Sie grinsen, glotzen und gucken auf die Tischgesellschaften hinunter, was einige Bürger dereinst als Affront auffassten. Das Restaurant serviert eine bodenständige Küche. „Und am Ende des Dinners rollt ein erstklassig bestückter Dessertwagen durchs Lokal“, sagt Maike Cruse. Gäste können sich zwischen Schokoladencreme, Eis und kleinen Kuchen entscheiden. Ein bisschen wie in der guten alten Zeit.

Zwischendurch Shopping

Eigentlich hat die Messe-Chefin wenig Zeit, um shoppen zu gehen. Die Termine stapeln sich vom Morgen bis in den späten Abend. Ergibt sich die Gelegenheit, schaut Maike Cruse bei Set&Sekt am Rümelinsplatz vorbei, beinahe auf halber Höhe zwischen dem Les Trois Rois und dem Kunstmuseum.

„Das ist gewissermaßen der Murkudis von Basel“, sagt sie und spielt auf den Berliner Conceptstore in der Potsdamer Straße an, der bei Kunstschaffenden sehr beliebt ist. Im schlichten Ladenlokal finden sich Überschneidungen mit dem Berliner Geschäft: geschätzte Designer wie Roberto Collina, Comme des Garcons oder Dries van Noten. Ihre Hände gleiten über ein Kleid eines japanischen Modeschöpfers. Früher hat sie dieser Designer kaum interessiert, gibt Maike Cruse zu. „Aber irgendwie wird das immer besser“, sagt sie. Noch Zeit, etwas anzuprobieren?

Alle im Fluss

Ein freier Tag ist Luxus bei Maike Cruse. Manchmal findet sie am Wochenende Zeit für sich, dann geht sie aus ihrer Wohnung auf der Kleinbasler Seite und gönnt sich einen Cappuccino im hübschen Café Kult in der Riehentorstraße. Bei gutem Wetter sitzt sie an einem der winzigen Tische auf dem Bürgersteig und schaut den Familien beim Flanieren zu. Anschließend spaziert sie am Rhein entlang, schaut vielleicht im Museum Tinguely am rechten Rheinufer vorbei, das dem Künstler gewidmet ist, oder in der Galerie Dominik Müller, um historische Basler Positionen zu entdecken.

Im Sommer trifft sich die halbe Stadt zum Rheinschwimmen. © Basel Tourismus

Staut sich die Hitze in der Stadt, kühlt sie sich wie Basler ab. Sie schnappt sich einen der wasserdichten Rucksäcke am Rhein – den sogenannten Wickelfisch –, zieht sich bis auf den Badeanzug aus, packt die Kleidung in den Rucksack und schwimmt mit ihm durch den Fluss. Los geht es normalerweise am Museum Tinguely, die Strömung treibt sie drei Brücken weiter, bis sie an der Leuengasse an einer markierten Stelle den Fluss verlässt.

Das Rheinschwimmen ist inzwischen legendär, nicht nur bei den Schweizern, deshalb hat Maike Cruse für die Art Basel ein besonderes Event organisiert: „Wir gehen mit allen Galeristen, die mitmachen möchten, am Sonntag vor der Messe schwimmen.“ Soziale Verbundenheit, auf die Schweizer Art.