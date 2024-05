Athen hält sich für cooler als Berlin Wie die griechische Hauptstadt gerade modern wird

Nichts deutete darauf hin, dass die Moderne nach Athen zurückkehren würde. Rund um den Monastiraki-Platz standen sich antike Ruinen und verfallene Stadthäuser im Weg, streunten Katzen und andere Nachtschwärmer durch enge Straßen und hielten höchstens orthodoxe Kirchen die moralische Latte hoch.

Jetzt ist sie eingezogen, die zeitgemäße Formgebung. Genau gegenüber einem Gotteshaus, dem gedrungenen Steinbau zu Ehren des heiligen Demetrios, im wuseligen Ausgehviertel Psirri. An der Ecke befindet sich ein dreigeschossiges neoklassizistisches Gebäude mit Balkonen und Säulen, frisch rausgeputzt, beinahe glänzend in der Morgensonne.

Vor ein paar Jahren haben noch Obdachlose die verlassenen Räume besetzt, davor soll in ihnen eine Keramikmanufaktur produziert haben. Nun checken Amerikaner, Franzosen oder Deutsche in diesem fein renovierten Ambiente ein, das den wenig originellen Namen Monument Hotel erhalten hat. Googeln Sie mal Monument und Athen zusammen – und die Verwirrung ist perfekt!

Vom Dach des Monument Hotel erblickt man die Akropolis. © Monument Hotel

Erdfarbene Töne begrüßen die Gäste seit vergangenem Sommer. Lampen, die wie metallene Stabheuschrecken aussehen, hängen diskret an den Wänden. Ein tannengrünes Sofa steht im Salon, auf der Midcentury-Kommode gleich daneben warten einige Flaschen darauf, ihren alkoholischen Inhalt zu verteilen. Graue Sessel harren wie Stoff gewordene Ponys auf Stadterkunder, die sich erschöpft auf ihnen niederlassen.

Man fühlt sich wie in einer Lounge auf der Mailänder Möbelmesse. Es wirkt alles geschmackvoll, beruhigend – und ja, ziemlich modern. Unwillkürlich denkt man an dieses entsetzliche Wort cool. Ein Graffito gegenüber dem Monument Hotel macht den Anspruch der selbstbewussten Hauptstadt sofort klar: Berlin is the new Athens. Gut gebrüllt, Griechenland.

Graffito mit klarer Botschaft an Berlin. © Ulf Lippitz

Das Monument will ein Wahrzeichen für das neue Athen werden, das auch andersorten zwischen bröckelnden Fassaden und funktionalen Bausünden blüht – manchmal zaghaft, manchmal lautstark. Der Club Six Dogs, etwa fünf Minuten zu Fuß entfernt, erstaunt mit Mosaikfußböden, grauen Wänden und Leuchtwänden wie ein New Yorker Etablissement. In der Patisserie Zillers Pastry Bar, einen kurzen Spaziergang über den Mitropoleos-Einkaufsboulevard weit weg, sitzen Gäste in einem minimalistischen Skandi-Chic-Alkoven vor orangefarbenen Kacheln und auf langen Holzbänken.

Reisetipps Von Berlin fliegt Aegean Airlines und Scoot nach Athen, Tickets ab 160 Euro hin und zurück. Eine Nacht im Monument Hotel kostet ab 300 Euro im Doppelzimmer. Der Conceptstore 10AM Apotheke befindet sich in der Konstantinoupoleos-Straße 82, Zillers Pastry Bar in der Benizelou-Palaiologou-Straße 6. Diese Reise wurde unterstützt vom Monument Hotel.

Neun Zimmer stellt das Hotel für Gäste zur Verfügung. Oben in der Suite erfüllt sich der Anspruch einer zeitgenössischen Stilaneignung total. Ein Spiegelkubus steht mitten im Raum, darin wurde das Bad mitsamt Toilette eingebaut – ein ziemlich kluger Schachzug, um die alte Bausubstanz nicht zu beeinträchtigen. An der meterhohen Decke ranken sich Blumen, Symbole, Muster, sie sind nicht ganz einfach zu entschlüsseln, diese Emojis des späten 19. Jahrhunderts. Sie wurden während der vierjährigen Restauration sorgfältig von Denkmalschützern freigelegt.

Diese Villa erlebt eigentlich den zweiten Frühling ihrer Modernität. Errichtet wurde sie 1881 als Zeichen des Aufschwungs. Der sächsische Architekt Ernst Ziller entwarf sie – wie etwa 500 andere neoklassizistische Bauwerke im ganzen Land – und drückte damit einer gerade erst wiedererwachten Nation ihren Architekturstolz auf.

Desserts und Design vereint Zillers Pastry Bar. © Ulf Lippitz

Wie viele Gebäude der damaligen Zeit befanden sich unten die Geschäftsräume und oben die Privatgemächer der Kaufmannsfamilie. Heute begeben sich die Gäste zum Frühstück ins Erdgeschoss, probieren das exzellente Tofu-Waldpilze-Sandwich mit Avocadocreme und trinken grünen Smoothie oder frisch gepressten Orangensaft.

Oben schauen sie vom Balkon auf die Kirche und deren kleinen Garten – der heute vor allem Katzen als Auslaufgelände dient. Nebenan stellen abends Kellner kleine Tische auf die Straße. Das Restaurant Linou Soumpais serviert regionale Küche, „a new age taverna” nennt der Michelin-Guide das – natürlich – komplett modern eingerichtete Restaurant. Auch auf den Tellern spiegelt sich diese Herangehensweise wider. Die fein geschnittenen Zucchini-Stücke ragen aus dem griechischen Blauschimmelkäse wie kleine Türme einer Stadt empor. Dazu empfehlen die Sommeliers lokale Weine, die selten mehr als 35 Euro pro Flasche kosten.

Es ist eine schmerzhafte Volte der Geschichte, dass es erst durch die Fiananzkrise vor 15 Jahren zu diesem Aufschwung kam. Eva Papadaki, Geschäftsfrau und Inhaberin einer Mode-Agentur, erzählt, wie erstarrt Athen vor der Krise wirkte. Nichts schien sich in der Stadt zu bewegen, alles folgte dem Motto des kreativen Stillstands: Was lange währt, bleibt für immer gut.

Diese Gewissheit brach bekanntlich 2008 zusammen. Die Wirtschaft schrumpfte, die Armutsquote stieg, die Arbeitslosigkeit auch – auf katastrophale 28 Prozent –, und die Hausbesetzungen nahmen zu. Eine schlimme Zeit für das ganze Land, doch nach dieser Tabula rasa öffneten sich Freiräume und sprießten Ideen. Hätte sich das Six Dogs vor 20 Jahren in diesen multifunktionalen Jugendtreffpunkt mitten im Zentrum verwandeln können? Lag der Charme des Ortes nicht gerade in dem Widerspruch begründet, auf polierte Oberflächen wie auf einsturzgefährdete Wände zu schauen?

Schönheit in Beton: eine Wendeltreppe in den 10AM Lofts. © Ulf Lippitz

Wäre das Monument überhaupt reif für einen Verkauf gewesen oder weiter als Spekulationsobjekt vergammelt? Und hätte sonst Eva Papadaki dieses irrsinnige Projekt namens 10AM Lofts gründen können? Vor einigen Jahren fand die gebürtige Kreterin ein aufgegebenes Bürogebäude im Gazi-Viertel, wo aus einem ehemaligen Gaswerk ein Kreativzentrum entstanden war. Mithilfe von Architekten entkernte sie das Gebäude, entfernte alle Säulen und schuf einen brutalistisch-poetischen Ort des Zusammentreffens.

Im Komplex von 10 AM wohnen nun Künstler und können zwei Lofts für Foto-Shootings oder Arbeitstreffen gemietet werden. An bestimmten Wochenenden gibt es Architekturführungen durchs Haus, laufen Besucher über den glänzenden Estrichfußboden, staunen über die Küche und schauen durch die deckenhohen Sprossenfenster bis hinüber zur Akropolis. Über allen schwebt die Kassettendecke aus Beton wie ein Muster, das den Lofts eine ästhetische Klammer gibt.

Wer die gewundene Treppe aus Kortenstahl ins Kellergeschoss hinuntergeht, findet sich im Conceptstore wieder. Vor dem Eingang stehen scheinbar antike Amphoren neben einer Sitzecke aus Beton. Holzbänke ruhen vor Wänden mit freigelegten Leitungen, vier weiße Schalter sind darauf wie elfenbeinfarbene Perlen installiert. Poesie des Industriezeitalters, hier ist sie als Stillleben eingefangen.

Im Keller wartet der Conceptstore Apotheke auf Besucher. © Ulf Lippitz

Eva Papadaki hat das Geschäft Apotheke genannt. „Auf Griechisch bedeutet das Wort Aufbewahrung“, sagt sie. Alles, was an materiellen oder immateriellen Dingen gelagert werden kann, hat sie zu den sorgsam ausgewählten und minimalistisch entworfenen Produkten inspiriert. Angefangen von Erinnerungen, die wir ein Leben lang in uns tragen, bis hin zu Objekten, die unsere Sinne stimulieren. Handgeschöpfte Seife aus Papadakis Kindheit, kunstvolle Notizbücher für die eigenen Gedanken oder weiße Keramikschalen aus Kreta – alles dreht sich um die Frage, wie bewahre ich etwas.

„Haben Sie das Brot schon probiert“, erkundigt sich Eva Papadaki. Auf einem Tisch liegen ein paar Krumen in der Schale, sie schmecken beinahe süß. Kein Wunder, im Teig wurden Honig, Zimt und brauner Zucker verarbeitet.

Wer wirklich noch einen letzten Beweis für die Modernität Athens benötigt, muss abends einfach in die Bars von Psirri oder Gazi gehen. In jedem kleinen Verschlag, in den ein Tresen hineinpasst, mixen junge Menschen Drinks, manchmal spielt ein DJ knackigen Elektro dazu, und der Barkeeper fragt ganz lässig: Cash or card? Das können sich die Bars in Friedrichshain ruhig abgucken, in denen Kunden nach wie vor gewarnt werden, dass dort kein Plastikgeld akzeptiert wird. Liebes Berlin, in dieser Beziehung darfst du gern das neue Athen werden.