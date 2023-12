Brixen, eine Stadt wie eine Weihnachtsbäckerei Wo der Puderzucker rieselt

Kurz vor 5 Uhr früh, im Brixner Industriegebiet. Klemens, Chef der „Konditorei Klemens“, steht an der Cornetto-Füll-Station und spritzt Haselnusscreme in die mit Puderzucker bestäubten Hörnchen. 30 wird er gleich ins Krankenhaus liefern, die anderen sind für den Weihnachtsmarkt. Er zählt durch. Sein Gehilfe mit dem Schneebesen-Tattoo füllt unterdessen Vanillepudding mit einer Tülle in Brandteiggebäck. Auf dem Handlauf der Wendeltreppe rutscht er in die vorweihnachtliche Schatzkammer hinab.