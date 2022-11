Das große Zuckeln durch die Alpen Ach, so schön kann Bahnfahren sein

Am Zürcher Hauptbahnhof beginnt die Grand Tour mit einer grandiosen Irritation: Die Angestellte am Infoschalter zeigt sich hilfsbereit, als man die Gotthardbahn nicht auf der Anzeigentafel findet. Kein Stirnrunzeln wie in Berliner Kundenzentren, kein stummer Vorwurf, kein existenzialistisches Seufzen. Nein, die Dame klärt alles auf – die Bahn fährt offiziell als Interregio los – und sagt: „Genießen Sie die schöne Fahrt!“ War das hinterrücks, ironisch, fies?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden