Eine kulinarische Entdeckungsreise durch Norwegen Frischer Fisch aus tiefem Fjord

Es surrt und surrt und surrt, und irgendwann, wenn man schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, macht es plötzlich klack. Dann ist der Angelhaken samt silbern glitzerndem Holzfischchen als Köder auf dem Meeresgrund angelangt. 55 Meter steht auf der Spule. So tief ist das eiskalte Wasser hier.

„Jetzt müsst ihr die Schnur wieder zwei Meter hochziehen und die Angelrute hin und her schwenken“, erklärt Mats Grimstæd, Augen so blau wie der Himmel über dem Fjord Ålesund. Trotz fünf Grad und Windstärke Drei steckt er nur in einem jener grobmaschigen Wollpullis, mit denen schon Generationen von Norwegern vor ihm der rauen Natur hoch im Norden getrotzt haben.

Die schönste Fjordeinfahrt Norwegens. © 62°NORD/Thomas Ekstrøm

Um ihn herum spiegeln sich die verschneiten Berggipfel der Sunnmøre Alpen im Meer. Jeder einzelne so schön, dass er eines dieser Fotos zieren könnte, die als Standardeinstellung von Bildschirmschonern auf Computern gespeichert sind. Nicht nur, wer viel Zeit vor dem Rechner verbringt, kann kaum zu glauben, dass es diese strahlenden Schönheiten tatsächlich in Echt gibt. Bis zu 1700 Meter ragen sie hier steil aus dem Meer empor.

Surren, surren, surren – bis es nach 55 Metern klick macht. © 62°NORD/Eric Elliot

„Wenn ich auf die Glocke schlage, zieht ihr die Schnur wieder hoch“, sagt Grimstæd, der den Angeltrip in die Fjordlandschaft leitet. Minuten des Wackelns und des Hoffens. Wenn wir Glück haben, beißt ein Kabeljau an, genau genommen, ein Skrei, ein Winterkabeljau, Makrelen und Heilbutte lieben auch das kalte Fjordwasser, Plattfische wie Steinbutt ebenso, aber nicht an der Stelle, die die „Havstar“ angesteuert hat.

Die Heringe kommen erst später im Frühjahr, wenn sie denn kommen, so genau weiß man das nicht mehr, und die Lachse sind zu dieser Jahreszeit noch in den Flüssen beim Laichen. Ein paar Möwen kreisen über dem Boot. „Die hoffen, dass ihr was fangt“, sagt Grimstæd.

Das Restaurant Sjøbua im Hafen von Ålesund. © Eric Elliot

Die „Havstar“ stammt aus einer Zeit, als Fische noch mit Leinen und Netzen gefangen wurden, und nicht von fabrikgroßen Trawlern, die Schleppnetze hinter sich herziehen. Auch gab es noch nicht in jedem Fjord eine der nicht unumstrittenen Fischfarmen, in denen Lachse in kreisrunden Netzgehegen gezüchtet werden und die als das neue Öl gelten. Der urige Kutter wäre jetzt wohl arbeitslos, wenn er nicht liebevoll restauriert worden wäre, mit flauschigen Rentierfellen zum Sitzen und einer holzvertäfelten Kajüte, und Touristen die Schönheit der norwegischen Natur nahebringen würde.

Dabei ist der Angeltrip nur der Anfang. Wenn man einen Fisch aus dem Wasser zieht, dann kann man den später am Hafen von Ålesund gleich essen. Da hat jüngst das „Sjøbua“ eröffnet. Schon neben dem Eingang ist eine Kühlkammer, in dem Edelfische wie der Steinbutt trockenreifen, daneben stapeln sich Hummer und Kaisergranate auf Eis und mehrere Sorten Kaviar liegen für das luxuriöse Finish bereit. Zu gleichen Teilen edel und rustikal, so wie die ehemalige Fischfabrik mit seinen schweren Holzbalken und prasselndem Kamin.

Ausgedacht hat sich das Paket die 62° Nord-Gruppe, ein Familienunternehmen, das hier gerade dabei ist, den Tourismus neu zu definieren. Mit individuellen Hotels, Top-Restaurants und maßgeschneiderten Touren, die die vielen Highlights der Region miteinander verbinden sollen.

Tatsächlich gibt es eine ganze Menge guter Gründe, nach Ålesund zu reisen. Die Sunnmøre Alpen, die hier beginnen, sind eine Weltklasse Skiregion. Vor allem bei pulverschnee-verrückte Amerikanern hat sich herumgesprochen, dass man bis in den Juni Ski-Touren gehen kann.

Danach geht die Surfsaison los, vor allem im Frühjahr und im Herbst gibt es gute Wellen, natürlich kann man fantastisch Wandern und Bergsteigen. Der Slogen gilt als der schönste Berg Norwegens, andere, die spitz wie Pyramiden aufragen, galten lange als unbesteigbar, weshalb im 19. Jahrhundert Bergsteiger aus ganz Europa an ihnen versuchten. Ein Paradies für Radfahrer ist die Gegend sowieso, weil hier einigen der schönsten Pass-Straßen der Welt sind, der berühmte Geiranger gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Viel zu viel also, um es nur kurz auf Landgang zu erkunden. Doch das tun viele. Die Landschaft hat eine Gattung des Tourismus angezogen, das sozial wie ökologisch als wenig nachhaltig gilt: Kreuzfahrten. Längst nicht nur die Hurtigruten, die norwegischen Postschiffe, die die Küste entlang von Hafen zu Hafen fahren und neben Paketen auch Passagiere mitnehmen, sondern auch viele andere. Seit die Ostsee wegen des Kriegs in der Ukraine nicht mehr angesteuert wird, sind es noch mehr geworden. Manche Norweger gehen erst aus dem Haus, wenn das letzte Kreuzfahrtschiff wieder abgelegt hat.

Dabei verpasst man bei dieser Art des Reisens das Beste. Das Essen zum Beispiel. In der nordischen Küche, auf die seit anderthalb Jahrzehnten die ganze Welt schaut, fallen die Norweger immer ein bisschen hinten runter, was die Aufmerksamkeit angeht. Klar, die Dänen und die Schweden mögen die deutlich berühmteren Restaurants haben, das Noma, das Geranium, das Frantzén, neuerdings das Vyn von Daniel Berlin, aber hier an der Westküste Norwegens haben sie in einen klaren Standortvorteil: Sie sind näher an den allerbesten Produkten Skandinaviens. Man muss nur aus dem Fenster schauen.

Aus diesem Krustentier wird bald eine Delikatesse. © 62°NORD/Eric Ellioth Kvamsdal

Seine Lieblingszutat? Gar nicht so einfach. Nils Flatmark runzelt die Stirn. Seit Sommer vergangenen Jahres kocht der 27-Jährige im Storfjord, einem heimeligen Boutique-Hotel in traditioneller Holzbauweise, umgeben von einem dichten Wald mit Blick auf den gleichnamigen Fjord, der das Tor zu den Sunnmøre Alpen bildet.

„Kaisergranat“, sagt Flatmark schließlich, der schon zahlreiche internationale Kochwettbewerbe gewonnen hat. Einfach, weil das Wasser so kalt ist und dadurch das Fleisch besonders fest und süß. Um die Krustentiere aus der Region reißen sich Spitzenrestaurants in ganz Europa, genau wie um die handgetauchten Jakobsmuscheln.

Pfeffer übertüncht doch den Eigengeschmack der Produkte! Nils Flatmark, Koch

Flatmark serviert den Kaisergranat am liebsten ganz puristisch: mit einem Klecks Estragon-Mayonnaise, die er mit einer Bisque aus Kopf und Schalen angerührt hat. Überhaupt ignoriert er Küchentrends mit einem fast schon trotzigen Fleiß: Fermentieren? „Machen doch alle gerade. Wenn die Leute aus der ganzen Welt anreisen, sollen sie hier nicht das Gleiche essen, das es überall gibt. Ich arbeite lieber mit den Produkten dann, wenn sie am besten sind.“

Rentier kocht Flatmark gern im Herbst

Er verwendet in seinen ehrgeizigen Tasting-Menüs, die er an einem Chefs Table gegenüber der offenen Küche serviert, nicht mal Pfeffer, erklärt er mit nordischer Ernsthaftigkeit. „Das übertüncht doch den Eigengeschmack der Produkte!“ Rentier zum Beispiel, das er im Herbst gern kocht. Den feinen Wildgeschmack würde man ja gar nicht mehr wahrnehmen, es würde dann einfach wie Rindfleisch schmecken.

Viel mehr interessiert ihn die Natur um seine Küche herum. Und davon gibt es reichlich. Wenn es wärmer wird, will er den Wald mit einem Experten für Wildpflanzen kartografieren. Auf den sandigen Böden wachsen Morcheln und Steinpilze, es gibt viele Beeren und Kräuter wie Mädesüß, mit denen schon die Wikinger ihr Met aromatisierten. Die zarten Triebe der Nadelhölzer nimmt er zum Würzen, manche schmecken frisch wie Zitrone.

Das Hotel Union Øye erinnert ein wenig an ein Schweizer Chalet. © Hotell Union Øye

Am schönsten genießt man die monumentale Einsamkeit der Fjordwelt wohl in Øye. Hier ist es sogar für norwegische Verhältnisse dünn besiedelt. Ganz am Ende eines Nebenarms des Hjörundfjords ist ein Dorf mit 27 Einwohnern. Und trotzdem reisten hier ab Ende des 19. Jahrhunderts der europäische Hochadel an und übersommerte im Hotel Union Øye, das mit seinen üppig verzierten Holzfassaden und vielen Giebeln einem Schweizer Chalet nachempfunden ist. Frisch renoviert mit viel Liebe zum historischen Detail hat es vor zwei Jahren wieder eröffnet.

Karen Blixen und Arthur Conan Doyle reisten hierher

Der glamourösen Vergangenheit begegnet man auf Schritt und Tritt. In Zimmer 12 etwa steht noch die Badewanne mit den goldenen Löwenfüßen, die einst Willhelm II. mitbrachte. Von 1891 bis 1913 verbrachte er hier jeden Sommer, bis auf 1905. Schon die Anreise war ein Spektakel. Mit bis zu zwölf Schiffen reiste der deutsche Monarch an. Ein Ölgemälde über dem Kamin hat die surreal anmutende Invasion verewigt.

Später waren diverse Künstler hier zu Gast. Karen Blixen schrieb an ihren Romanen, Arthur Conan Doyle erdachte sich Abenteuer von Sherlock Holmes, Edvard Grieg spielte auf dem Klavier im Salon. Den Porridge, den sie damals frühstückten, servieren sie morgens noch nach dem historischen Rezept.

Diese und andere Geschichten des Hauses erzählen sie hier abends am Kamin. Am besten hört man sie sich an mit einem Glas Cider von der Skarbo-Farm, den sie aus autochtonen Apfelsorten keltern oder bei einem Issoleie, einem Cocktail, benannt nach und aromatisiert mit einer Bergblume. Sie wächst hoch oben auf dem Gipfel des Slogen, den man hier aus den Fenstern sieht. Jedenfalls wenn man den Kopf weit in den Nacken legt.