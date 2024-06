Extreme Höhen in Interlaken Abenteuer, Alpenfeeling und Angstschweiß

Finger krampfen sich um Stahlseile. Alles um mich herum, an dem man sich festhalten und worauf man stehen kann, bewegt sich. In alle Richtungen. Gleichzeitig. Links und rechts geflochtener Draht, unter den Füßen Baumstämme, die bei falscher Belastung rotieren. Über mir? Rauschende Baumkronen. Unter mir? Zwölf Meter Luft, dann Waldboden.

Klar, ich bin angeseilt hier im Kletterpark Interlaken. Aber ausprobieren, wie gut der Sicherheitsmechanismus im Ernstfall greift, möchte ich auch nicht. Also, durchatmen. Stabilisieren. Nächster Schritt. Nur nicht loslassen. Balancieren. Noch ein Schritt. Noch einer. Die Muskeln brennen. Die Knie zittern. Nach sich deutlich länger anfühlenden fünf Minuten bin ich schließlich hinüber. In mehr als einem Sinne. Und ja, auch ein bisschen high. Klarer Fall von Höhenrausch.

Warum ist der Mensch eigentlich so fasziniert vom Blick aus der Höhe? Ist es der Neid auf die Vögel? Die Suche nach neuen Perspektiven? Ist runtergucken per se schöner als raufgucken?

So ruht Interlaken in sich, wenn kein Extremsportler stört. © Schweiz Tourismus

Eine Reise nach Interlaken am Fuß des Jungfraumassivs, dort wo der langgestreckte Thuner- und der genauso langgestreckte Brienzersee aneinanderstoßen, daher der Stadtname, bietet reichlich Möglichkeiten, der Frage nachzugehen. In der selbsternannten „Adventure Capital of Europe“ im Berner Oberland kann man etliches unternehmen, was die Adrenalinproduktion antreibt: Wildwasserrafting, Canyoning, Jetsky. Aber eben auch so einiges, was einen nach oben bringt. Mal gucken, wie hoch. Erster Halt: Kletterpark. Maximale Erhebung: 23 Meter über dem Erdboden.

Liv Kallen, stellvertretende Personalmanagerin des Parks, lacht, als ich ihr beim Abschnallen des Klettergurts von der Situation in den Bäumen erzähle. „Ja, vom ,Rollercoaster’ müssen wir gelegentlich jemanden abseilen, der es nicht geschafft hat“, sagt die 22-Jährige mit den tätowierten Fingerknöcheln. Dann klettert jemand mit dem Notfallrucksack hinauf und lässt die Verängstigten per Seil zurück zur Erde. Meist Touristen, die sich überschätzt haben, selten Schweizer.

Bestes River Rafting auf der reißenden Lütschine. © Schweiz Tourismus

Merke: Die vier Schwierigkeitsgrade der neun Parcours, die sich mit insgesamt 160 Hindernissen zwischen gewaltigen Buchen und Kiefern spannen, sollte man ernst nehmen! Grün ist selbst für trainierte Anfänger völlig ausreichend. Wer sich aufgewärmt hat, kann sich über blau und rot zu schwarz vorarbeiten und sich an Sprünge über und in Abgründe oder an einer Ziplinefahrt in zwei Dutzend Metern Höhe versuchen.

Einhaken, Abspringen, Lossausen. Während ich so dahinrausche, den Fahrtwind im Gesicht, wird mir bewusst, dass das Leben gerade buchstäblich an einem Drahtseil hängt. Plötzlicher Schweißausbruch. Aber gut. Wenn man in etwas Vertrauen haben sollten, dann ja wohl in Schweizer Drahtseiltechnik.

Nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern das eigene Ich. Edmund Hillary, Bergsteiger

Ist das der Reiz? Die Überwindung? „Nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern das eigene Ich“, sagte der neuseeländische Erstbesteiger des Mount Everest Edmund Hillary über den Rausch der Höhe. Gut möglich, denkt Liv Kallen laut. „Wahrscheinlich spielt die Suche nach einer Erfahrung, die es im Alltag so nicht gibt, für viele eine Rolle.“ Abstürze kennt der homo technicus ja nur noch vom Bürorechner. Gelegentlich kämen Leute in den Park, um sich ihrer Höhenangst zu stellen. Sie selbst kenne sowas gar nicht. „Nie gehabt“, sagt sie und fügt noch an, sie sei Gleitschirmpilotin.

Wie gefühlt die Hälfte der rund 6000 Einwohner von Interlaken. Die bunten Schirme am Himmel gehören zum Stadtbild wie die Jugendstilhotels, die Uhrengeschäfte der Schweizer Luxusmarken und die Busladungen asiatischer und arabischer Touristen. Die Mischung ist so beschaulich wie polyglott.

Alle paar Minuten landen Tandems auf der Wiese. © Schweiz Tourismus

In den 1970er Jahren wagten die ersten Piloten mit Deltaseglern den Abflug von den Bergen des Berner Oberlandes. Mit der Entwicklung der modernen Gleitschirme, die man auch Tandem fliegen kann, wurde der Sport zum Nervenkitzel für jedermann. Heute kreiselt alle paar Minuten ein Duo über der Höhematte, der großen Wiese im Stadtzentrum, bevor es vor den Kameras der Touristen sanft und mit verzücktem Gesicht zu Boden geht.

Den Zielpunkt kann ich an diesem Morgen auf dem Starthügel aber noch gar nicht sehen. Irgendwo links hinter der Bergkuppe muss er sein.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Kühl ist es. Eingepackt in matschige Skihosen mit Mützen, Handschuhen und Helmen steht eine Gruppe von Zweierpärchen auf der Wiese. Gelbrote Schirme sind auf der steil abfallenden Wiese oberhalb von Interlaken ausgebreitet. 15 Minuten waren wir mit dem Kleinbus unterwegs, dann ein kurzer Fußweg über einen matschigen Feldweg. Jetzt haken die Piloten ihre Begleiter mit Karabinern und geübten Handgriffen an sich und den Schirmen fest. Unter einem leuchtet blau das westliche Ende des 17,5 Kilometer langen Thunersees, darüber die schneebedeckten Kuppen der plus minus 4000er von Jungfrau, Eiger und Mönch.

Kajakfahrer auf dem Brienzersee. © Schweiz Tourismus

Malerisch, denke ich und habe fast vergessen, warum ich hier bin: um mich an einem Stück Stoff hängend in die Lüfte zu wagen. Da tippt mir Mathias Trachsel, 47, seit zehn Jahren professioneller Gleitschirmpilot, auf die Schulter. „Bereit?“, fragt er. Der Wind stehe gut. Wieso fällt mir jetzt mein Deutschlehrer ein? Ah, ja richtig. „Faust“. „Willst fliegen und bist vorm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?“ Jetzt ist es zu spät. „Dann los.“

„Nur rennen“, wurde bei der Einweisung während der Busfahrt gesagt. Mehrfach! Nicht springen, nicht hinsetzen. Einfach rennen! Den Rest mache die Physik.

Reisetipps Ab Berlin fährt der Nachtzug der OBB nach Basel (rund 10 Stunden, 160 Euro). Von da sind es nochmal knappe 2 Stunden mit der Bahn nach Interlaken. Unterkommen können Reisende beispielsweise im Carlton-Europe Adult Hotel. Behagliches Alte-Welt-Feeling ab 240 Euro pro Nacht im Doppelzimmer. Gleitschirmflüge kann man buchen unter paragliding-interlaken.ch. Die Reise wurde unterstützt von Schweiz Tourismus.

In der Tat, kaum bin ich einen Meter den steilen Hügel runtergelaufen, da zerrt der Schirm uns nach hinten. Ich habe das Gefühl, ich komme kaum vom Fleck. „Weiter, weiter“, ruft Trachsel. Ein Ruck, die Füße treten Luft, ab geht es in die Höhe. Unter einem entfernt sich der weiter steil zum See abfallende Boden. 20 Meter. 30 Meter. Der Wind rauscht, das Gehirn versucht zu verstehen, was gerade passiert. Adrenalin pumpt durch den Körper. Gleichzeitig ist man erfüllt von einer erstaunlichen Ruhe. Eins mit den Elementen. Sprachloses Staunen. Euphorische Ruhe.

Die Thermik ausnutzend, schraubt Trachsel den Schirm gemeinsam mit den Vögeln in die Höhe. Aus einer steilen Kurve steuert er den Schirm auf einen Hügel zu, dahinter fällt der Boden steil ab. Sprung ins Nichts. Was sind das jetzt 300 Meter? 400 Meter? Egal. Man fliegt. Ein erhabenes Gefühl, das einem kein Airbus vermitteln kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Während die Finger langsam kalt werden, rasen unter einem die Baumwipfel dahin, rechts der Thunersee, links der Brienzersee, dazwischen Interlaken. Die Felswände des Harder Kulm, des 1321 Meter hohen Hausbergs, scheinen zum Greifen nah. Nochmal Auftrieb holen, damit es bis zur Höhematte reicht.

Knapp 20 Minuten nach dem Start ist der Landeplatz erreicht. Ein paar Mal legt Trachsel den Schirm noch in harte Kurven. Achterbahn. Das Blut fließt aus dem Kopf. Ich möchte Quieken vor Freude. Soll ich aber nicht. Wurde auch bei der Busfahrt gesagt. Mehrfach. So schön die bunten Schirme am Himmel aussehen, so nervig wäre ein permanentes Gejaule. Versteht man. Also jubele ich still. Aufsetzen. Auslaufen. Strahlen.

Höhenmeter können auch Mountainbiker rund um Interlaken überwinden. © Schweiz Tourismus

Trachsel hat geschätzte 7000 bis 8000 Gleitschirmflüge absolviert. Er macht nicht den Eindruck, als habe er demnächst vor aufzuhören. Die Faszination, die Dinge von oben aus Vogelperspektive zu sehen, die sei eben riesig, sagt er, während er den Schirm für den nächsten Flug in den Rucksack packt. Klar, beim ersten Mal habe er auch Angst gehabt, aber die sei dem Glück gewichen. Ich nicke, ich verstehe, was er meint. Sehnsuchtsvoll hebt sich der Blick zurück in die Höhe, hinauf zum Spitzturm des Restaurants auf dem Harder Kulm.

Zu Fuß dauert der Aufstieg knappe zwei Stunden. Schneller und gar nicht mal unwesentlich weniger eindrucksvoll ist die Fahrt mit der Drahtseilbahn. Seit 1908 bringt die Harderbahn Touristen von der Talstation nahe der Höhematte hinauf auf den Berg: 1447 Meter Schienenlänge, 64 Prozent Steigung, sieben Brücken, ein – ohne geht nicht, wir sind in der Schweiz – Tunnel. 739 Meter Höhenunterschied in knapp zehn Minuten. Als sich oben die Schiebetüren der verglasten Waggons öffnen, heißt es erstmal: Druckausgleich machen. Die Ohren sind dicht.

Softes Outdoor-Abenteuer mit der Familie: Wandern in Beatenberg. © Schweiz Tourismus

Ein kurzer Spaziergang führt zum Restaurant mit dem markanten Türmchen. Mehrere Wanderwege starten hier. Die meisten Touristen kommen jedoch nur herauf, um ein Selfie an der Spitze der Panoramaplattform zu machen. Verständlich. Links der Brienzersee, rechts der Thunersee, im Hintergrund das Dreigestirn von Mönch, Eiger und Jungfrau. Hier sieht man alles gleichzeitig. Nach dem vergangenen Nervenkitzel ist über allen Gipfeln und im Kopf nun Ruh‘.

Warum es den Mensch in die Höhe zieht? Angesichts der sonnenbeschienenen Pracht klingt die Frage banal. Hier oben erscheint einem George Mallorys Antwort auf die Frage, warum er auf Berge klettere, nicht schnippisch, sondern extrem weise. Weil sie da sind, sagte der Brite, der 1924 beim Versuch ums Leben kam, den Mount Everest zu besteigen.

Der Blick schweift ins Tal. Touristenbusse, Uhrenläden, die Türme und Pyramiden von Erich von Dänikens gescheitertem „Mystery Park“, Termine: alles weit weg. Höher geht nicht. Doch halt! Was ist das?! Da! Plötzlich schießt ein oranger Gleitschirm ins Blickfeld. Braust über die Aussichtsplattform und die winkenden Touristen. Frechheit! Und jetzt? Gab es im Tal nicht irgendwo eine Broschüre für Fallschirmsprünge?