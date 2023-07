Maltas kleine Schwester Auf Gozo gibt es Geschichte im Miniaturformat

Wind und Wetter haben mit dem natürlichen Felsentor kurzen Prozess gemacht. Was über viele Jahrtausende als äußerst fotogener Zufall aus dem Gestein gewaschen wurde und bis heute in der Google-Bildersuche nach Gozo oben auftaucht, verschwand an einem umtosten Tag im März 2017: Das „Azure Window“ brach einfach in sich zusammen. In Sekundenschnelle waren die bröseligen Reste dieses Touristenmagneten in den Fluten versunken, ganz so, als wäre überhaupt nichts gewesen – und genauso schnell war Gozo um eine der markantesten Sehenswürdigkeiten ärmer.