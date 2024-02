Mimosen haben es richtig gut in Südfrankreich Es ist der gelbe Wahnsinn

Nicht nur der intensive Duft von Mimosen, auch große Aufregung liegt in der Luft. Am frühen Morgen wurden schließlich Berge an knallgelben Blüten geliefert. Nun sind alle Helferinnen und Helfer im großen Zelt damit beschäftigt, ein halbes Dutzend Festwagen damit zu dekorieren. Sie stecken überall Zweige fest, arrangieren ein ganzes Meer an Blüten und machen Fotos zwischen den überlebensgroßen Pappmachefiguren, die später auf einem Umzug durch die Straßen gezogen werden.