Mit dem Flug oder der Bahn nach Südtirol? Ein Wettlauf der Titanen

Still und starr ruht der See, den man wegen der immer noch hinter dem Horizont prokrastinierenden Sonne nur schwach erahnen kann. Jenseits der Fensterscheiben dehnen sich die Brandenburger Ebenen in die Unendlichkeit. Deutschland, es dämmert noch. Verschwommene Schemen von Strommasten, kahlen Bäumen, einsamen Feldwegen huschen mit 124 Stundenkilometern vorbei. Dunkles, leeres Land? Ach … ruhiges, gemütlich schlummerndes Land, denkt man, den wärmenden Kaffeebecher in der Hand und den Kopf an der Glasscheibe.

Sonntagfrüh. Irgendwann kurz nach 8 Uhr morgens. ICE 1103 gen Süden. Eine Raumkapsel im endlosen Märkischen Raum. Noch drei Stunden bis München, dann nochmal vier, und man ist in Bozen. Eilig hat man es gar nicht. Raschelnde Zeitungen, entspannte Seufzer. Schon richtig, dass man den Zug gewählt hat, um nach Südtirol zu kommen. Oder?

Schließlich kann man Bozen von Berlin ja auch mit dem Flugzeug erreichen. Skyalps fliegt die Strecke dreimal die Woche. Ist deutlich schneller. Aber auch gemütlicher? Oder schöner?

Herrliche Aussicht: Bozen in Südtirol. © Suedtirol Marketing, Italy/Florian Andergassen

Eine Windböe schaukelt die zweimotorige Maschine. Draußen vor dem ovalen Fenster dröhnt einer der sechsblättrigen Propeller. Brandenburg? Ist ganz weit weg – 25.000 Fuß, rund acht Kilometer, um genau zu sein – und außerdem, soweit das Auge reicht, eingedeckt mit Bodennebel, aus dem nur rotierende Windräder mit ihren roten Warmlampen hervorstechen. Gewaltige Wegweiser auf der Route gen Süden. Kurz vor Erreichen der Donau klart es auf. Äcker, Wälder, sanfte Hügel werden sichtbar. Eine erste Ahnung der Berge.

Gebannt verfolgt man die sich unter einem verändernde Landschaft, den Flickenteppich von Feldern und Ortschaften, bis sich kurz nach München wieder die Wolkendecke schließt. Weiße Pracht, gebadet in Sonnenlicht. Dann: die Alpen. Wie ein gewaltiger Kontinent aus Fels und Eis ragen sie aus dem Wolkenmeer. Höher und höher türmen sie sich. Grauer Stein, weißer Schnee. Die Stirn fest gepresst an die Plastikscheibe. Überwältigung. „Auf die höchsten Gipfel führt keine Seilbahn“, hat Reinhold Messner, neben Eismumie Ötzi der wohl berühmteste Sohn Südtirols, mal gesagt. Stimmt!

Reisetipps Mit dem Zug erreicht man Bozen mit Umstieg in München in rund 8,5 Stunden. Einfache Fahrt ab 69,90 Euro. Skyalps fliegt dreimal die Woche (Mittwoch, Freitag, Sonntag) die Strecke Berlin-Bozen (95 Minuten, ab 174 Euro one way). Übernachten können Reisende im Jugendstilhotel Laurin mitten im Stadtzentrum (Doppelzimmer ab 173 Euro), es verfügt über 100 Zimmer aller Kategorien und einen lauschigen Stadtpark. Im Erdgeschoss liegt die Laurin Bar, die ihren eigenen Gin herstellt. Diese Reise wurde unterstützt von IDM Südtirol.

Vom Boden aus ist die Aussicht auch nicht ohne. Umsteigen in München, die ÖBB übernimmt. Auf Gleis 11 wartet EC 85 nach Venedig mit Halt in Brixen, Bozen, Verona. Nicht nur die Namen klingen nach alter Welt. Auch die Holzfurniere und Kunstledersitze in den Erste-Klasse-Abteilen gemahnen an Zeiten, als Reisen noch nicht Großraumwagen und eingeschweißte Sandwiches bedeutete.

Die Stimmen werden internationaler. Der Schaffner spricht Deutsch, die Passagiere reden Italienisch. Jemand findet seinen Sitzplatz nicht. In drei Sprachen wird geholfen. Vernetztes Europa, gelebtes Miteinander. Regeln gibt es natürlich trotzdem: „Das 49 Euro-Ticket und das Oh-das-wusste-ich-nicht-Ticket haben in diesem Zug keine Gültigkeit“, warnt eine Durchsage über Lautsprecher. Ein Ruck. Wir rollen wieder. Weiter gen Süden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Hinter den Fenstern wandelt sich die Landschaft. Die Industriegebiete weichen Weiden, die Hochhäuser Bauernhöfen mit Holzdächern. Die Anzahl der Fußballplätze nimmt ab, die der Schlösser und Burgen merklich zu. Kurz nach Mittag dann Kufstein, Österreich. Die Hügel werden zu Bergen. Auf dem Bahnsteig von Jenbach tragen die Leute schon Helm und Skier. Zillertal. Wintersportgebiet.

Nach einer weiteren Stunde wird es wirklich bergig. Weiter und weiter schraubt sich der Eurocity in die Höhen. Vorbei an Brücken, die steile Schluchten überspannen. Steil auch die dicht mit Fichten bestandenen Hänge neben der Bahntrasse. Kurvig ist die Strecke hier. Immer wieder durchfährt der Zug Tunnel, bis er um 14 Uhr den Brenner-Pass erreicht. Kurzer Stopp. Es liegt noch Schnee. Die Schaffner machen Pause – und beginnen eine Schneeballschlacht.

In Bozen flanieren Südtiroler und Touristen in den Laubengängen. © Getty Images/Westend61

8000 Meter höher. Dichte Wolken hängen in den Tälern und verleihen Berggruppen den Eindruck von Inseln in einem weißen Ozean. Von hier oben erkennt man, was es heißt, die Alpen zu überqueren. So viel Stein, so viel Eis. Deshalb dauerte es auch bis 1867, als Bozen über den Brenner an Innsbruck angeschlossen wurde.

Unten am Boden klopfen die Schaffner sich ab, ein schriller Pfiff. Ein Tunnel noch. Diesmal ein längerer. Mystischer Moment. Wie klein man sich unter tausenden Tonnen von Gestein fühlt. Was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Oder noch ist. Die Inbetriebnahme des neuen Brennerbasistunnels, der längsten unterirdischen Eisenbahnverbindung der Welt, war für 2028 geplant. Jetzt wird es 2032. Mindestens.

Dann Licht. Italien. Am Horizont glitzern die weißen Dolomiten, während der Zug abwärts rollt. Die Ohren gehen zu.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Genau wie im Flieger. Kurz vor Bozen legt sich die Propellermaschine in eine Kurve. Unten glitzert die Etsch in der Sonne. Im Westen wacht Schloss Sigmundskron, das heute das Messner Mountain Museum beherbergt, über der Stadt. Im Süden ragt der Turm des Salewa Cubes, einer der größten Indoorkletterhallen Italiens, auf, weiter im Osten die markante Pulsschlag-Silhouette des Schlern-Massivs, steinernes Wahrzeichen Süditrols.

Sinkflug. Zehn Meter noch, fünf, zwei, ein Moment der Schwerelosigkeit, ein leichter Ruck. Qualmende Reifen. Hartes Abbremsen. Ausrollen. Angekommen. Gerade mal 95 Minuten in der Luft. Noch zehn Minuten mit dem Taxi, dann kann man auf dem Waltherplatz beim Campari-Soda überlegen, ob man lieber in der altehrwürdigen „Löwengrube“ oder der modernen „Meta Skybar“ sein Abendessen zu sich nehmen sollte. Keine leichte Entscheidung. Die Fusion von kulinarischer Tradition und Moderne beherrschen beide.

Restaurant-Tipp Traditionelle Küche mit modernem Anklang serviert die Löwengrube. Die Verbindung von Damals und Heute zeigt auch das Interieur, bei dem moderne Beleuchtung auf Jugendstil-Kachelöfen und Holzvertäfelung trifft (Mittagstisch um die 30 Euro). Im Weinkeller unter dem Schankraum lagern mehr als 1000 verschiedene Sorten Wein.

Der Zug braucht noch ein wenig. Hinter den Fenstern wachsen statt Fichten nun Kiefern. Überall Ranken mit Apfelbäumen. Keine Chance, sie jemals zu zählen. Mehr als zwölf Millionen Tonnen Äpfel wurden in der Region 2022 geerntet, 50 Prozent der italienischen und zehn Prozent der europäischen Produktion. Im Frühling blüht der ganze Landstrich in rosa. Traumhaft. Nur Allergiker sollten zu einem späteren Zeitpunkt kommen.

Pünktlich um halb vier rollt der Zug in den Bahnhof von Bozen ein. Der große Uhrenturm überragt das Hauptportal mit seinen acht Säulen. Links und rechts flankiert von den überlebensgroßen steinernen Statuen des österreichischen Bildhauers Franz Ehrenhöfer, die Elektrizität und Dampf, Triebkräfte der Mobilität, symbolisieren. Die neue Fassade, die der Architekt Angiolo Mazzoni dem bis dahin spätklassizistischen Bau 1928 verpasste, fand damals wenig Zustimmung. „Zu deutsch“, befanden die Einwohner, wie Interessierte in einer kleinen Dauerausstellung in der Eingangshalle erfahren.

Nicht der schönste Bahnhof Italiens: la stazione di Bolzano. © imago/Südtirolfoto

Den Alliierten gefielen Bahnhof und Strecke auch nicht, jedoch weniger aus ästhetischen denn strategischen Gründen. 472 Fliegerangriffe trafen den Brennerabschnitt, was ihn zur meistbombardierten Eisenbahntrasse im Zweiten Weltkrieg macht. Der Südflügel des Bahnhofs wurde komplett zerstört – und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Es gab Bedarf. 1940 benutzten 400.000 Reisende den Bahnhof, 1950 bereits 700.000. Bei gerade mal 100.000 Einwohnern.

In der Ausstellung erfährt man noch etwas Interessantes. Nämlich, dass das Motzen über die Bahn und mangelnde Zuganbindungen keine Phänomene der Neuzeit sind. 1859, im Jahr der Eröffnung des ersten Bozener Bahnhofs las man in der Bozener Stadtzeitung: „Ein Verdienst dürfte derselbe (der Eröffnungstag) noch haben, jenes nämlich, die Ersprießlichkeit, ja die Nothwendigkeit des projecierten Verbindungsweges mit dem Bahnhofe auch dem Blindesten begreiflich gemacht zu haben. Es ist hoffentlich keine Stimme mehr, welche sich nicht dem ausdrücklichen Wunsche nach möglichster Förderung dieser Angelegenheit aufschließt.“ Hintergrund: Der erste Bahnhof lag außerhalb der Stadtgrenzen und war nur über einen Fußweg zu erreichen.

Kann man sich heute nur schwer vorstellen. Schon lange liegt die Stazione di Bolzano mitten im Stadtzentrum. Vier Minuten zu Fuß, schon steht man auf dem Waltherplatz. Angekommen. Un’altra Campari Soda, per favore.

Einen Tag später. Eine halbe Stunde Auto- und zwei Stunden Skifahrt außerhalb von Bozen. Mittagspause in der Hütte Rifugio Fodom auf 2070 Meter. Die Sellaronda, die berühmte, 30 Kilometer lange Skitour um das Sella-Massiv ist halb geschafft. Im Uhrzeigersinn natürlich, wie die Frau beim Skipassverkauf geraten hatte: „Mehr Piste, weniger Lifte!“

Die Berge, die vom Flugzeug und der Bahn aus so weit weg erschienen, sind zum Greifen nah. Die Sonne brennt. Die Oberschenkel auch schon ein bisschen. Auf den Holzbänken mit den rot-weiß-karierten Plastikdecken wird Prosecco serviert. Salute. Pizza Verdure 14 Euro, Ausblick unbezahlbar. Hach, denkt man, kaltes, gemütliches, wunderschönes Land, und seufzt leise. Wie man hergekommen ist? Ach … eigentlich egal. Hauptsache, jetzt ist man hier.