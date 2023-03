Naturtourismus in Bulgarien Wilder Osten Rhodopen

Stefan Avramovs Hände umklammern das Lenkrad. Wie Scherenhände kratzen die dornigen Äste über das Dach seines Geländewagens. Das Fernglas auf dem Armaturenbrett rutscht hin und her. Avramov steuert den Wagen aus dem Dickicht und hält an: Vor uns erstreckt sich eine Landschaft wie aus dem Wilden Westen. Der Arda-Fluss, in Karl Mays „In den Schluchten des Balkans“ verewigt, streckt mir seine schönste Mäander entgegen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden