Rooftopping in der Bankenmetropole Über den Dächern von Zürich

Im Westen was Neues

Auf der achten Etage weitet sich der Blick. Eben noch über die Sichtbeton-Kathedralenhaftigkeit in der Eingangshalle gestaunt, dann am Freiluft-Hanglagenpanorama festgeglotzt. 30 Meter über dem Boden, nach Fahrstuhlfahrt und drei schwungvollen Glastüren, stehen Besucher auf der Terrasse des Toni-Areal – einem Dachpark über Zürich.