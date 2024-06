Schwerelos auf der kroatischen Insel Brač Süßer ist das Nichtstun nirgendwo

Irene wartet schon, schnittige Form und blau-weißer Bug. Das moderne Motorboot mit dem altmodischen Namen ankert in einer Bucht nahe dem Flughafen der kroatischen Küstenstadt Split. In 30 Minuten vom Gepäckband zum Hotel auf der Insel Brač – Irene meistert diesen Rekord. Obwohl auf dieser Strecke besondere Hindernisse die Fahrt beeinträchtigen: Fährschiffe zu den Inseln Hvar oder Vis kreuzen die Wasserstraße, Fischerboote flitzen hin und her. Am Ende stolpern die Gäste über einen Laufsteg direkt zur Rezeption.