Spontankonzerte, Fotoautomaten und gewöhnungsbedürftige Eissorten 48 Stunden junges Leipzig

So nah, doch für viele Berliner so fern. Nach Leipzig braucht der ICE nur eine Stunde, trotzdem wagen wenige Hauptstädter einen Wochenendtrip in die sächsische Metropole. Ein Fehler! Ein Ausflug an die Stadt an der Pleiße zeigt, dass sie mehr ist als nur ein Abklatsch des großen Bruders Berlin.

10 Uhr

„Welcome to Hypezig“. Die Begrüßung flimmert über die digitale Säule im Légère Express Hotel im Südosten von Leipzig. Einer Stadt, die sich immer wieder dem Vergleich mit der Hauptstadt stellen muss als „Klein Berlin“. Einer Stadt, in der sich junge Leute ausprobieren können und die alternative Szene wirklich noch eine Szene ist.

Die frische Entfaltung beginnt bereits an einem Freitagmorgen im Zentrum. Der Marktpatz ächzt unter Ständen aus der Region, viele Leipziger kommen hierher, um Obst und Gemüse zu kaufen. Frische Rhabarberpflanzen kämpfen mit Wittenberger Strauchtomaten um Aufmerksamkeit, alles ist regional.

So manch junger Geschäftsmann versucht hier sein Glück: Auf einem Tisch, mitten auf dem Kopfsteinpflaster, steht ein bauchiger, tropfender Glasturm. Herauskommen soll ein „Gourmet Cold Drip“ Kaffee, abgefüllt in kleinen Fläschchen mit Korkverschluss. Leider ähnelt das Gefäß nicht nur einer Sanduhr, sondern hat auch deren Schnelligkeit übernommen: Die Kaffeetropfen fallen nur gemächlich in das Fläschchen. Es bleibt ein Geheimnis, wie der Muntermacher schmeckt.

11.30 Uhr

Die großen Rätsel der heutigen Gesellschaft versucht die Galerie für zeitgenössische Kunst zu adressieren. Im Südwesten des Zentrums verarbeiten junge und internationale Kunstschaffende seit 26 Jahren aktuelle Themen auf unterschiedliche Weise, etwa in Performances oder Klangkunst.

Dieses Jahr geht es vor allem um individuelle Erfahrung und Gesellschaft. Und Nachhaltigkeit. Letzteres soll auch die Arbeit der Galerie betreffen: Ab Mai startet die Sammlungsausstellung „Things That Were Are Things Again“ – klimaneutral realisiert. Neben den Werken besitzt die Galerie auch eine Bibliothek für Kunstinteressierte, bietet Workshops an und ist umgeben von einem großen Garten mit noch mehr Kunst.

13 Uhr

Mit vollem Elan ab in den Leipziger Westen. Die Tram ruckelt 15 Minuten über das Elsterbecken und stoppt in Lindenau am Bahnhof. In der Nähe steht ein altes Heizkraftwerk, das heute seine Energie nicht mehr aus Kohle gewinnt, sondern aus Kunst. Alte Haken hängen noch von der Decke, Schilder warnen vor der Kohlenbeförderungsanlage, doch das soll so: Das Kunstkraftwerk will eine Symbiose sein, von alter Industriekultur und Kreativität.

Früher Kraftwerk, heute Kulturzentrum. © imago images/Martin Bäuml Fotodesign/Martin Bäuml via www.imago-images.de

Bis Juni zeigt es die Ausstellung „Claude Monet – Master of Colors and Lights“, die weit mehr ist als das bekannte Starren auf gerahmte Bilder. In einer riesigen Maschinenhalle liegen Besucher:innen auf Kissen am Boden. Vor ihnen bäumen sich digitalisierte Versionen von Monets Werken auf allen vier Wänden und dem Boden auf, rauschen durch die Halle oder zersetzen sich vor wallender klassischer Musik.

14.30 Uhr

Altes bleibt und wird neu genutzt. Bei einem Spaziergang durch das angrenzende Viertel Plagwitz hat das System. Vom Kunstkraftwerk führt eine schmale Steintreppe direkt runter an den Karl-Heine-Kanal. Bei Sonnenschein sind viele der Sitzplätze entlang des Wassers besetzt. Vor allem vor dem Aurelienbogen versammeln sich junge Leute auf den Stufen und sitzen dort oft bis in den Abend hinein mit einem kühlen Bier.

15 Uhr

Der Kanal kreuzt nach einer Viertelstunde die Karl-Heine-Straße. Sie hat das Potenzial, eine der Szene-Ecken zu sein, weswegen Leipzig sich mit seinem Spitznamen „Hypezig“ herumschlagen muss. Eigentlich hatte der Schriftsteller André Herrmann den Begriff erfunden, weil ihn die boomende Aufmerksamkeit um seine Universitätsstadt nervte. Die „New York Times“ berichtete 2014 über die aufkommende Szene, 2020 stand sie wieder auf der Liste der Zeitung als einer der „52 Places To Go“ – einem der Orte, die man unbedingt besuchen sollte.

Hypezig oder nicht, die Straße ächzt unter den vielen Cafés und mit Streetart verschönten Wänden – ob als Kacheln mit Rahmen, angeklebtes Poster oder aufgespraytes Motiv. Das frühere Industrieviertel Plagwitz beheimatet nun viele Künster:innen und junge Entrepreneure – ohne seinen Ursprung zu verraten.

Analoge Bilder, voll der Wahnsinn an der Westwerkhalle Plagwitz! © Andreas Schmidt

Das Westwerk ist noch als Lagerhalle erkennbar, nur sind drinnen überall kleine Geschäfte, hinten eine Fahrradwerkstatt, an einem Eingang ein vietnamesischer, am anderen ein georgischer Imbiss. Dabei muss nicht alles neu sein. Jürgen und Jürgen verkaufen noch eine einfache Bratwurst, aber mit veganer Option. Die „Radio Henne“ erinnert nicht nur an DDR-Zeiten, sondern repariert auch noch Geräte von damals.

16 Uhr

So viele Eindrücke müssen verdaut werden. Am besten bei den Beard Brothers and Sisters. Einem kleinen gemütlichen Laden, der nur ein paar Quadratmeter misst und genau zwei Sachen verkauft: Bier und Hotdogs, dafür aber mit den unterschiedlichsten Toppings wie Camembert, Chili und Preiselbeeren.

Direkt über der Theke ist eine kleine Bühne. Mikrofon, Stuhl und Verstärker stehen bereit und geben dem Imbiss eine Wohnzimmeratmosphäre. In unregelmäßigen Abständen untermalen Konzerte das Wurst-Erlebnis, wann genau steht auf der Instagram-Seite des Lokals.

17 Uhr

Mit einem Bier vom Späti lassen viele an der Sachsenbrücke ihren Tag ausklingen. Und das hört man: Schon bauen am einen Ende der Brücke zwei Frauen ihre Mikros auf, eine hat eine neonblaue Gitarre umgehängt. Die Akustikversion von Britneys Hit „Toxic“ reißt die etwa 50 Zuschauer noch nicht mit, die am Geländer oder auf dem Bordstein sitzen. „Meine Kneipe“ der Berliner Band Von Wegen Lisbeth wiederum lässt einen vorbeieilenden Radler laut den Text mitschreien.

Gleich beginnt jemand zu singen: Sachsenbrücke. © imago images/Christian Grube/ArcheoPix via www.imago-images.de

19 Uhr

Genug getrunken. Jetzt braucht der Magen erstmal Futter. Am besten nicht irgendwas, sondern ein paar Tramstationen zurück in den Westen zur Pekar Pizza. Seit 2016 backen hier eine Handvoll junger Leute Pizza, mit guter Laune unter bunten Glühbirnen und zu elektronischer Musik. Von der Bar aus lässt sich die Entstehung des Teigrads gut beobachten, bis die „Mollie“ auf dem Teller landet: Darauf liegen Ricotta, Lauch, Blauschimmelkäse und, nicht vom Barhocker kippen: Apfel. Nach dem ersten Bissen folgt die große Erkenntnis: Was für eine unterschätzte Kombination! Wer sich hier inspirieren lassen will, sollte unbedingt reservieren.

21 Uhr

Zur Verdauung lohnt es sich, auf der Karl-Heine-Straße abends zu bummeln. Unter den vielen Barlichtern fällt die Schaubühne Lindenfels auf – ein Chamäleon von Kulturstätte, das oben zu einem Kinosaal mit roten Sesseln wird, hintenraus zu einer Konzertbühne und vorne dran zu einer Gaststätte. Alle drei verbindet ein knarziger Dielenboden.

Später gibt es einen Auftritt: Schaubühne Lindenfels. © Andreas Schmidt

Die Stufen zum alten Gemäuer und die „Aperol-Terrasse“ sind abends voll. So nennt die Betreiberin Sarah Stiller-Münch den Außenbereich. Zusammen mit ihrem Partner hat sie vor dem Lokal die Schauwald Bar eröffnet, sogar einen eigenen Likör stellen sie her: Pfff und Krsch, wie Pfeffi und Kirsche nur ohne Vokale. „In Berlin hätten wir das nicht gemacht“, sagt Stiller-Münch. „In Leipzig kennen sich alle, es ist einfacher, sich ein Netzwerk aufzubauen. Es gibt noch Raum, etwas Neues zu kreieren.“

Solche Eigeninitiativen begegnen einem oft in Leipzig. Sachsen ist laut „Leipziger Volkszeitung“ das einzige Bundesland, in dem die Anzahl der Brauereien steigt. Und wer es einmal in der Universitätsstadt geschafft hat, der bleibt ihr treu, wie Stiller-Münch. Das macht sich auch am Zuzug bemerkbar: Sind früher die Studierenden alle nach Berlin abgewandert, kommen sie nun vermehrt nach Leipzig – und bleiben.

10 Uhr

Im Forrest Park gibt es den ganzen Tag Brunch. Von Pancakes über Müsli bis hin zu „grilled cheese Sandwiches“ knuspert es im Frühstücksladen, für den man an einem Wochenende besser reservieren sollte. Das kleine, innen mit Pflanzen vergrünte Lokal ist direkt an der Karl-Liebknecht-Straße. Diese reckt sich knapp zweieinhalb Kilometer lang vom Zentrum in den Süden der Stadt. Mehrere Tische stehen vor dem Lokal auf dem Gehweg – bester Blick auf das aufwachende Getümmel auf der Karli, wie die Einheimischen ihre Straße nennen.

11.30 Uhr

Die Karli könnte man eine Stunde lang in den Süden ablaufen und würde immer noch etwas Neues auf ihren breiten Bürgersteigen entdecken. Da gibt es noch richtige Einzelfachgeschäfte, Klamottenläden, die zusätzlich Espresso an der Theke verkaufen, oder das Feinkostgelände.

DDR-Reklame am alten Feinkostbetrieb. © imago images/Rupert Oberhäuser/Rupert Oberhäuser via www.imago-images.de

In der DDR diente sie genau dafür: um Obst-, Gemüse- oder Fleischkonserveren zu produzieren, mal mehr, mal weniger schmackhaft. Um den Abriss zu verhindern, gründete sich 2004 eine Kunst- und Gewerbegenossenschaft. Nun pulsieren leise Elektrobeats durch das alternative Kulturzentrum, und zwischen alten Feinkostkonserven finden Spazierende einen Plattenladen oder ein Café. Über dem Eingang zu dem Hinterhof wacht eine Puppenfigur mit den Worten „Mrs. Hippie clothing“.

13 Uhr

Erhitzt von so viel Trubel braucht es eine Abkühlung. Dafür gibt es keinen besseren Ort als die Eisbrennerei, einer Eisdiele der ungewöhnlichen Art. Die hausgemachte kalte Leckerei brennt zwar nicht, stimuliert jedoch alle Geschmacksnerven. Der Probierbecher für 5,10 Euro (mit Alkohol) lässt einen drei „kleine“ Kugeln testen – völlig ausreichend für eine Geschmackseskalation. Schoko-Karamell-Whiskey kugelt sich mit Aperol-Blutorange-Prosecco in Rage, Milchreis-Pflaume-Zimt ist nur knapp dahinter.

Auf der „Karl“ ist immer Zeit für einen Plausch. © Andreas Schmidt

15 Uhr

Der erste „Hop-on, Hop-off“ Bus, der über den Karli fährt, ist das Zeichen für einen Szenewechsel. Zwei Trams führen zur Eisenbahnstraße in den Osten der Stadt. Einst galt sie als gefürchtetste Straße Leipzigs, als Drogenhotspot und Kriminalitätsbrennpunkt. Um ihren Wandel zu demonstrieren, recken nun viele alternative Läden ihr Eingangsschild auf den Gehweg.

Gleich am Anfang der Straße scheint die Sonne auf das Café Vary. Nach einem Cappuccino können Kund:innen in einen kleinen Raum in den ersten Stock gehen und durch eine Schallplattensammlung stöbern. Den Ort hat Falk Schenderlein mit zwei Bekannten im Oktober 2015 eröffnet. „Wir wollten ein Plattenladen, in den jeder ohne Hürde gehen kann“, sagt der 37-Jährige. Daher die Idee mit dem Lokal. Backsteinwände, nachhaltige Bohnen und grüne Pflanzen runden den Vinylhype ab, der den Laden umgibt.

17 Uhr

Nicht verpassen sollte man am östlichen Ende der Eisenbahnstraße die Vleischerei. Wo Pommes noch Fritten heißen, Punkmusik durch die Boxen dröhnt und der Gyros vegan ist. In Sandwich-Manier fällt von jeder Seite gleich etwas raus, da macht das Brot keinen Unterschied, ob Fleisch oder nicht. Nur manche Menschen haben ein Talent, das klecksfrei zu essen. Das Getropfe ist jedoch jeden Bissen wert, und füllt den Magen …

19 Uhr

… selbst eine Vorführung im Schauspielhaus lang. In einem alten Gemäuer nahe der Thomaskirche spielt das Leipziger Ensemble Gegenwartsdramatik, wofür es auch 2017 mit dem Martin-Linzer-Theaterpreis ausgezeichnet wurde.

Das demonstriert Paulina Bittner eindrucksvoll in dem Ein-Personen Stück „Spieglein, Spieglein, halt’s Maul, wir müssen nachdenken“. In mehreren Rollen hält sie Frauen den Spiegel der Gesellschaft hin. Die Bühne ist dafür als Laufsteg konzipiert, Zuschauende sitzen in zwei Reihen an der Seite. Nach Ende der Vorführung bleiben etwa 20 junge Frauen sitzen und sprechen in offener Runde mit der Schauspielerin und der Dramaturgin über das Stück.

21 Uhr

Bewegt und elektrisiert von dem Schauspiel lässt es sich schlecht schlafen. Zum Ausklang streifen Gedanken und Beine noch durch die angrenzende Gottschedstraße. Da reihen sich Altbauten mit Pizzeria, Wodkabar und Café aneinander, die auf dem Gehweg zu einem Leipziger Allerlei werden. Etwas, das diese Stadt im Kern ausmacht. Eine Symbiose von alt und neu. ­­­­