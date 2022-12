Wintertipps für Luzern Schoggi, Teatime und Picasso

Die Schweiz ist bereits nicht besonders groß, doch Luzern – so heißt es – ist die Deutsch-Schweiz in klein. In der 80.000-Einwohner-Stadt schauen Touristen auf schneebedeckte Gipfel am Horizont, haben einen See vor der Haustür, bummeln im historischen Zentrum, essen in Raclette-Restaurants, besuchen hochkarätige Museen – im Dezember natürlich auch die Weihnachtsmärkte – und finden alles in fußläufiger Nähe.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden