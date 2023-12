Geheimtipp Zamora in Spanien Der Geschmack des wilden Westens

Würziger Schafskäse mischt sich mit süßer Schokolade. Es folgt ein kräftiger Hauch Wein, bevor sich der intensive Geschmack von Steineichenhonig am Gaumen mit der Schokolade verbindet und das Bild eines hellen Sommermorgens im Kopf entstehen lässt. „Wir wollten den ganzen Geschmack der Provinz Zamora in eine einzige Praline füllen“, erklärt José-Luis Refart die Aromen-Explosion mit bescheidenem Lächeln.

Die Schafherden auf den von Stein- und Korkeichen begrünten Weiden, die Weinberge, die uralten Dörfer mit ihren Käsereien und Bodegas, die ganze Naturlandschaft im Westen Spaniens, wo der Fluss Duero zwischen steilen Bergen die Grenze zwischen Spanien und Portugal markiert – das Land und seine Erzeugnisse eingehüllt in handgeschöpfte Schokolade. Das Experiment gelang: Die Praline zählt heute zu den preisgekrönten Glanzstücken im Sortiment der Chocolatiers José-Luis und Cruz Refart.

Beide waren eigentlich Bauzeichner, als sie die Finanzkrise in Spanien 2007 zwang, einen neuen Weg einzuschlagen. „Wir erinnerten uns unserer Kindheitsträume“, sagt José-Luis. „Ich liebte als Kind Kakao und Schokolade und bat meine Verwandten immer, mir aus Deutschland und der Schweiz Schokolade mitzubringen. Der Geschmack aus Ländern, in denen es schneebedeckte Berge gibt, war für mich wie ein Traum.“

Die Puente di Piedra, auf deutsch: Steinbrücke, stammt noch aus dem 12. Jahrhundert und führt über den Duero. © Oficina Municipal de Turismo de Zamora

Das Paar beschloss, den Traum zum Beruf zu machen – nicht umsonst war schließlich die Kakaobohne 1519 durch spanische Eroberer nach Europa gelangt – und ließ sich in Barcelona zu Chocolatiers ausbilden. Heute entstehen in ihrer Manufaktur nahe des Duero in Zamora mehr als 30 Sorten Schokolade sowie Pralinen, die ihnen mehrere Auszeichnungen eingebracht haben.

Reisetipps Von Berlin nach Madrid fliegen, Tickets ab 230 Euro, und vom dortigen Bahnhof Chamartin einen Zug nach Zamora nehmen. Die Fahrt dauert 90 Minuten, die Fahrkarte kostet ab 20 Euro. Übernachten können Reisende in einem Renaissance-Palast aus dem 15. Jahrhundert, dem Parador de Zamora, für 112 Euro im Doppelzimmer pro Nacht. Diese Reise wurde unterstützt vom Spanischen Fremdenverkehrsamt.

Zamora liegt 50 Kilometer von der portugiesischen Grenze entfernt an der Silberroute, einer von Süden kommenden Nebenstrecke des Jakobswegs. Obwohl bereits in der Antike bedeutsam, lag die Stadt lange fast vergessen am westlichen Rand Spaniens. Dass sie ihre Geheimnisse für sich behielt, ist heute womöglich ihr größter Reiz. Denn trotz der mächtigen Stadtmauer, der Kathedrale aus dem zwölften Jahrhundert und 60 farbenfroher Wandgemälde kennt außerhalb Spaniens kaum jemand die ebenso eindrucksvoll wie strategisch günstig über dem Duero gelegene Stadt.

Innerhalb des Landes ist sie vor allem für ihre ernste, getragene und lange Semana Santa bekannt, die am Donnerstag vor der Karwoche beginnt und somit stolze zehn Tage dauert. Die Tableaus, die bei den Prozessionen durch die Straßen geschleppt werden, sind während des übrigen Jahres im Museum der romanischen Kathedrale zu sehen.

Hier gibt es keinen Telefonempfang und keine Störungen von außen. Weinbauer Guillermo Freire

Am Montag der Karwoche ziehen die in lange Kutten gewandeten Mitglieder der Bruderschaft des „Santísimo Cristo de la Buena Muerte“ auf die von Fackeln erhellte Plaza Santa Lucía und singen „Jerusalem, Jerusalem“ – für viele Bewohner Zamoras der Höhepunkt der Heiligen Woche. Die Tradition ist so fest verwurzelt, dass Kinder bei ihrer Geburt Mitglieder in der Bruderschaft ihrer Familie werden.

Dabei bietet die 60.000-Einwohner-Stadt ganzjährig Sehenswertes: eine der größten Ansammlungen romanischer Kirchen in Europa, schöne Jugendstil-Bauten, eine intakte Altstadt oder die Überreste einer Burg, in der 1976 Szenen für den Film „Robin und Marian“ mit Sean Connery und Audrey Hepburn gedreht wurden. Von der Umgebung und ihren Erzeugnissen, Wein, Käse und Olivenöl, gar nicht zu reden.

Die Kathedrale entstand im romanischen Stil. © Oficina Municipal de Turismo de Zamora

Wenige Kilometer außerhalb der Stadtmauern züchtet Felix Pastor in sechster Generation Schafe. Auch die nächste Generation macht dem Namen „Pastor“ (Hirte) Ehre; Sohn und zwei Neffen sind bereits in die angegliederte Käserei eingestiegen. Seit dem Morgen ist seine Nichte im Krankenhaus, um ihr Baby zu bekommen; Pastor hofft nach vielen Knaben in der Familie auf ein Mädchen.

Gerade hat er die Schafe aus dem Regen in den Stall gebracht, nun zeigt er Besuchern Melkstation und Reiferaum, in dem er die Rohmilch-Käselaibe zwei Monate lang jeden zweiten Tag gewendet hat. Anschließend dürfen die Gäste den Queso Zamorano probieren.

„Schauen Sie ihn sich erst an“, rät er. „Die Farbe zeigt, von welchem Tier die Milch stammt.“ Ziegenkäse etwa sei deutlich heller als Schafskäse; schmecke ein Käse nach Stall, hätten die Tiere zu wenig Zeit auf der Weide verbracht. „Brechen Sie ein Stück Käse ab und schnuppern Sie daran.“ Appetitliche Milch- und Butterdüfte müssen aufsteigen. Dann wird gekostet. „Kauen Sie gut, um die Textur zu spüren.“ Zum Käse gehört der Wein; probieren sollte man beides aber nacheinander, um die Aromen nicht zu vermengen. Dennoch hat Pastor eine Flasche entkorkt und empfiehlt den Besuchern, ihre Studien zu vertiefen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die „Weinroute Zamoras“, die den Weg zu Bodegas, aber auch zu Produzenten von Käse und Honig sowie zu Restaurants weist, gibt dazu die nötigen Anregungen. Die Betriebe sind familiengeführt, klein, mitunter Nebenerwerbe. Juan Miguel Fuentes, Winzer in der sechsten Generation im südlich von Zamora gelegenen Cabanas de Sayago, pflegt auf fünf Hektar Land knorrige, 150 Jahre alte Rebstöcke.

„Wir lesen und säubern die Trauben von Hand und verwenden nur die besten.“ Aus ihnen entsteht der wuchtige Rotwein „150“ seiner Bodega Dominio Sexmil, zu der noch ein weiterer, größerer Weinberg gehört. Mit insgesamt 30 Hektar zählt er zu den größten Exporteuren der Region.

In dieser alten Festung drehte Sean Connery einen Robin-Hood-Film. © Oficina Municipal de Turismo de Zamora

Es ist nicht leicht, sich unter Spaniens 37 DOC-Weinbaugebieten zu behaupten, und ohnehin produzierten viele Landwirte im Gebiet mit der Herkunftsbezeichnung Tierra del Vino Weine seit jeher vor allem für den eigenen Bedarf. „Meine Großeltern machten hier bis vor 80 Jahren Wein, bis Schädlinge die Rebstöcke zerstörten“, sagt Guillermo Freire, Chef der Bodega Jarreno im zehn Kilometer von Zamora gelegenen Moraleja del Vino. Es war das Ende des Weinbaus in einem Dorf, in dem vor zwei Generationen zu jedem Haus eine Bodega gehörte.

Guillermos Vater fing in kleinem Rahmen wieder an und machte Wein für Familie und Freunde. Er setzte das fort, später stiegen seine Söhne ein, und heute erzielt die Familie aus viereinhalb Hektar bis zu 20.000 Flaschen im Jahr – besonders den roten Tempranillo, aber auch Malvasia und ein wenig Muskateller.

Guillermo Freire im Weinkeller. © Stephanie Bisping

In diesem Jahr sind es in Folge der ausgeprägten Trockenheit etwa 20 Prozent weniger, dafür sei die Qualität höher. „Es ist nicht mal ein Zehntel von dem, was meine Großeltern produzierten“, sagt der 71-Jährige. Die Bodega ist heute die einzig professionell betriebene in Moraleja del Vino.

Seine Söhne haben beide noch andere Jobs; einer arbeitet in einer Fabrik im Dorf, der andere kommt nur am Wochenende nach Hause. Doch sie wollen den Weinbau ausbauen und hoffen, sich ihm eines Tages ausschließlich widmen zu können. „Darüber bin ich sehr glücklich – und noch mehr darüber, dass meine 18-jährige Enkelin mit mir zu Weinmessen fährt“, sagt Guillermo Freire.

Im sieben Meter tiefen Keller lagern die Weine in Fässern aus französischer Eiche am Fuß einer Wendeltreppe. Hier unten verstaubt Guillermos persönliche Sammlung rarer Flaschen, an den Wänden hängen Weinkrüge, die er ebenfalls sammelt. Und es wird probiert: an einer langen Tafel mit Platten voller Käse und Schinken sowie einer Batterie von Gläsern an jedem Platz. Oft buchen Gruppen von Freunden den Keller, um abzutauchen. „Hier gibt es keinen Telefonempfang und keine Störungen von außen“, sagt Guillaume. „Man weiß nicht, wie lange man schon da ist, und oft auch nicht, wie man wieder herauskommt.“