Zermattet im Schnee Ganz schön viel los unterm Matterhorn

Robbie Williams urlaubte in einem 600-Quadratmeter-Chalet, Anna-Frid von Abba lebte jahrelang in einem der schicken Holzhäuser im Tal, und diverse Blaublüter schauen noch heute auf einen Wander- oder Wintersporttag vorbei: In Zermatt trifft sich die Welt, weil man sich in der schönsten Sackgasse der Schweizer Alpen befindet, Balkonaussicht auf „Toblerone Mountain“ inklusive – wie die Amerikaner manchmal das 4478 Meter hohe Matterhorn nennen.