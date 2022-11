Restaurantkritik Chalet Suisse Geschnetzeltes und Dörrbirnenravioli

Die Biergartensaison ist nun erst einmal wirklich vorbei – aber sie hinterlässt wie jedes Jahr eine gewisse Sehnsucht nach der ländlichen Einkehr. Am besten lange durch den Schnee stapfen, dann am Kamin aufwärmen und ein einfaches, deftiges, aber gut gemachtes Essen genießen: Diese Fantasie dürfte kaum jemanden kalt lassen.

Nun sind wir in Berlin und nicht in Bayern oder Südtirol, aber mit einem gewissen Abzug sollte das auch hier möglich sein, nur, dass der beklagenswerte Zustand der hauptstädtischen Ausflugsgastronomie ganz und gar dagegen spricht; mit der Entfernung vom Stadtzentrum nimmt die Wahrscheinlichkeit guten Essens bekanntlich exponentiell ab.

Überraschung: Kein Hirschgeweih, keine Schnitzarbeiten

Eine Ausnahme bildet das gerade frisch gefönte „Chalet Suisse“ im Grunewald. Es hat Höhen und Tiefen hinter sich, wurde ein wenig berühmt als erste (katastrophale) Ausbildungsstätte Tim Raues in den späten Achtzigern, geriet dann aber doch in Vergessenheit. Wir waren also jetzt zunächst erstaunt darüber, wie hübsch und angenehm modern sich das Haus nun präsentiert, ohne Hirschgeweihe und Schnitzarbeiten, aber doch ländlich-sittlich mit sogar offener Küche.

Modern, aber doch gemütlich. Das frisch gefönte „Chalet Suisse“ im Grunewald. © Chalet Suisse

Und in dieser Küche konzentriert sich der langjährige Küchenchef Thorsten Hendrich nun deutlich mehr darauf, dem Namen des Hauses gerecht zu werden. Denn neben den unvermeidlichen Klischeegerichten wie Geschnetzeltem und Fondue gibt es nun auch eine ganze Reihe weniger weltbekannter Gerichte mit graubündner Einschlag wie die Capuns, gefüllte Mangoldröllchen mit einer würzigen Teigfüllung, Bergkäse und Lardo (12 Euro). Die entfalten den gleichen Reiz wie gut gemachte, puristische Pasta-Gerichte aus der italienischen Küche, und wir ließen deshalb auch gleich noch die Dörrbirnenravioli mit Bergkäse und Nussbutter (13,50) folgen, anders, etwas süßer wegen der Füllung, aber nicht weniger appetitanregend.

Wer immer in diesen Zeiten eine Restaurantkritik schreibt, der kommt an einem Dilemma nicht vorbei: Es hat wenig Sinn, Betriebe für Dinge zu schelten, die mit dem notorischen Personalmangel zusammenhängen. Der schien uns auch hier präsent zu sein, weder Küche noch Service sahen so aus, als hätten sie genügend Leute für die offensichtlich gute Nachfrage.

Originell: Kimchi-Kraut in der Kürbissuppe

Vermutlich deshalb kam der Rote-Bete-Salat mit Äpfeln, Senfsaat und Joghurt (7,50 Euro) auch ziemlich unterkühlt an den Tisch und schien uns tendenziell unterwürzt – nichts, dass sich nicht mit etwas Warten und Nachsalzen beheben ließ. Auch generell fällt die Würzung hier vorsichtig aus, was ich nicht für einen Fehler halte. Originell und fein: die Kürbiscremesuppe, der eine Einlage von Kimchi-Kraut Schärfe und Struktur gab (8 Euro).

Chalet Suisse Zehlendorf, Im Jagen 5 / Clayallee 99, Mi-Fr ab 17 Uhr, Sa, So ab 12 Uhr, chalet-suisse.de

Bei den Hauptgängen geht es dann leider weniger inspiriert zu, denn hier dominieren die Klassiker, angeführt vom Geschnetzelten, das hier sanft-sahnig mit schön zartem Fleisch anrückte, unterfüttert von einem schön krossen, innen noch einen Tick zu rohen Rösti (32,50) und gutem Kräutersalat. Rösti gab es auch als Beilage zum heimischen Wildragout (32), wohl aus Wildschwein, einem schönen Wohlfühlgericht, zu dem unsere Zeitgeister sicher „Comfort Food“ gesagt hätten.

Fast wie in St. Moritz: die Bünder Spezialität Capuns, gefüllte Mangoldröllchen. © Bernd Matthies

Sehr passender Ausklang: Zimtduftige „Arme Ritter“ mit Sauerrahmeis und Pflaumenkompott (9,50). Für 32,50 Euro pro Person gibt es hier das Käsefondue, für 61 Euro das „Tischleindeckdich“. Die Weinkarte enthält sogar ein paar bezahlbare Schweizer Weine, darüber hinaus Gutes aus Deutschland wie den Chardonnay „Alte Reben“ von Knab am Kaiserstuhl für 46 Euro.

Was haben wir also? Angenehme Atmosphäre, unangestrengte, gute Küche ohne überzogenen Anspruch und freundliche Bewirtung fernab großstädtischer Hektik. Lohnt einen Besuch auch ohne vorherige Wanderung.

