Restaurantkritik Keng’s Landhaus Lachs mit Pankobröseln, Sushi mit Frischkäse

Potsdam ist keine Stadt kulinarischer Traditionen, alles rotiert. Aber Speckers Landhaus zwischen den Bürogebäuden in der Jägerallee galt als verlässliche Adresse über viele Jahre. Nun hat sich die Familie zurückgezogen, und der Nachfolger wird viele überrascht haben: Phu Keng hat sich mit dem winzigen, immer überfüllten „My Keng“ in der Brandenburger Straße eine Stammkundschaft erkocht, und das mit guten Produkten und gutem Handwerk, nicht über die Billigschiene. Was Duc Ngo in Berlin ist, ist Phu Keng in Potsdam.

