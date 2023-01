Restaurantkritik Oukan Gurken-Sandwich, frittierte Maisbällchen und Tee

Die kleinen und großen Krisen eines Jahres münden in die immer gleichen Vorsätze. Weniger Alkohol und gesündere Ernährung stehen ganz oben auf der Liste – und behaupten sich dort zumindest für Dry January und Veganuary.

Um Essen als gelebte Achtsamkeit kreist auch die japanische Klosterküche, die sich das „Oukan“ als Vorbild für seine vegane Speisekarte erkoren hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Weg zum Tisch führt tatsächlich heraus aus dem Treiben der Welt. Es braucht das Vertrauen, am richtigen Ort zu sein, um in einem Hinterhof in der Ackerstraße die unbeschriftete rote Feuertür zu öffnen und dann einfach weiterzugehen, durch einen dunklen Gang. Im „Oukan“ bekommen nur die Teller Licht ab, während die Gäste in Séparées abtauchen können.

Eine Getränkebegleitung mit Wein, eine mit Tee

Die knappe Karte von Küchendirektor Martin Müller (ehemals „Speisekneipe Tisk“) bietet neben einem 7-Gang-Menü (89 Euro) auch einen Kurztrip in drei Gängen (49 Euro) sowie drei zubuchbare Signature-Teller.

Dazu gibt es eine Getränkebegleitung mit Tee (45 Euro) oder Wein (69 Euro). Laut Vorsatz würde man sich jetzt für Tee entscheiden, die Neugier aber findet es verlockender, bei jedem Gang Glas und Tasse gegeneinander antreten zu lassen.

Oukan Ackerstraße 144 (Mitte), Di-Sa 18 bis 23 Uhr, 030/5477 4716, oukan.de

Der Auftakt ist kühl. Als Amuse erscheint eine gepellte rohe Kirschtomate im Lichtkegel, die in einer Tunke mit Norischnipseln ruht. Vielleicht soll man erstmal ganz runterkommen, um aufnahmefähig für das kommende Menü zu werden. Die Tomate jedenfalls schmeckt nach nichts. Vom Klosterküchengebot, regional und saisonal zu kochen, hat ihr niemand was verraten.

Wärmer ums Herz wird es mit frittierten Maisbällchen und einer scharfen Mayonnaise, die entfernt an lateinamerikanisches Streetfoodfeuer denken lassen. Dazu gibt es einen kalten Genmaicha-Tee und einen in sich gekehrten Riesling von Peter Jakob Kühn.

Hier macht der Tee den Punkt, während beim nächsten Gang der Wein vorne liegt, einfach, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was zu einem kalten Sandwich aus Gurke in Soja und Rettich in Salzwasser mit Yuzu-Tupfen passen könnte. Dem Niersteiner Kabinett von Schätzel gelingt es auf eine unerwartet kräutrige Weise.

Die Dankbarkeit für ein Glas Wein rührt aber auch daher, dass dem Essen im „Oukan“ an diesem Abend entscheidende Aspekte fehlen: Säure kommt nie vor, die muss der Wein liefern, Schärfe nur einmal am Rande. Im Grunde zielt alles auf den fünften Geschmack, auf Umami.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In diesem Streben nach quasi fleischlicher Fülle verschwimmt die Eigenschaft der Produkte, der Trüffel auf dem Reisnudelnest mit Pilzsauce wird entbehrlich. Im Sattmacher-Gang mit Brot und Reissuppe gibt es Umami-Pulver zum Nachwürzen, dabei hätte die Einlage selbst ausreichend Akzente liefern müssen.

Die Lichtblicke sind erstaunlicherweise kalt. Rotkohl und Shiso, fermentiert und geeist, besitzen eine cremige Spannung, das Sesameis mit Salz setzt einen raren Kontrapunkt.

Der Wettstreit zwischen Tee und Wein hat zwei Gewinner: die Sommelière aus Hongkong und den Sommelier aus der Emilia Romagna. In Achtsamkeit sind sie ihrer Küche oft einen Schritt voraus.

Zur Startseite