Restaurantkritik PHP Im ödesten Bahnhofsviertel der Welt

In der Berliner Gastronomie lief gerade ein spannendes Experiment. Würde es gelingen, das Café Einstein aus der Schöneberger Villa ohne Schaden in einen Glaskasten in der „Europacity“ umzuheben? Bekanntlich ist das alte Einstein-Stammhaus geschlossen worden, weil es saniert werden soll; davon ist allerdings noch nichts zu sehen, es dauert sicher bis Ende 2024.