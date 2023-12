Run auf den Weihnachtsbaum Warum stellen die Deutschen ihre Tannen immer früher auf?

Unsereins hat noch mit dem Vater den Baum im nahen Forstwald geschlagen, am Morgen des 24. Dezember, allerhöchstens einen Tag vor Heiligabend. Aber unsereins gehört zu den älteren Semestern, solche Gepflogenheiten sind offenbar längst passé.

Warten im Advent, mit ein, zwei, drei, vier Kerzen auf dem Kranz, es ist aus der Mode gekommen: Immer mehr Deutsche kaufen ihren Weihnachtsbaum immer früher. Einer aktuellen „Statista“-Umfrage zufolge werden von den jährlich 30 Millionen Weihnachtsbäumen, die hierzulande trotz Preissteigerung weiterhin erworben werden, nur zwölf Prozent erst an Heiligabend in den Ständer gewuchtet und geschmückt, gut 32 Prozent wenige Tage vorher. 55 Prozent werden hingegen schon Anfang bis Mitte Dezember aufgestellt. Heilige Muttergottes, nadelt der Baum dann nicht ausgerechnet an den Feiertagen wie nichts Gutes?