Schauspieler steht unter Kinderpornografie-Verdacht Wie umgehen mit Florian Teichtmeister?

Der öffentlich-rechtliche ORF in Wien hat wegen des Kinderpornografie-Skandals um Schauspieler Florian Teichtmeister sämtliche Filme mit dem Darsteller aus dem Programm gestrichen. Der ORF nehme „mit sofortiger Wirkung“ Abstand von „Herstellung und Ausstrahlung“ von Produktionen mit Teichtmeister, erklärte das Medienhaus am Sonntag.

ZDF will Episode zeigen

Auch das öffentlich-rechtliche ZDF ist von dem Fall betroffen. Florian Teichtmeister spielt in der erfolgreichen Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ den im Rollstuhl sitzenden Major Peter Palfinger. Für den 25. Januar steht die Folge „Schattenspiel“ zur Ausstrahlung an. Auf Tagesspiegel-Anfrage erklärte der Sender: „Das ZDF wird die neueste Episode von ,Die Toten von Salzburg, in der Teichtmeister nicht vorkommt, voraussichtlich am 25. Januar ausstrahlen.“

Zweierlei ist dazu zu bemerken: Das ZDF hält offensichtlich an der Ausstrahlung fest und agiert damit anders als der ORF. Zum anderen tritt Teichtmeister in der Version, die im ZDF-Vorführraum zu sehen ist, in der neuen Folge durchaus auf. Während es am Anfang heißt, Parlinger sei zur Kur gefahren, kommt er in den Schlussminuten just nach Salzburg zurück und wird von seinem Bruder mit den Worten begrüßt. „Die Welt ist schöner mit dir.“

Florian Teichtmeister wird vorgeworfen, mindestens zwischen Februar 2008 und August 2021 in großem Umfang kinderpornografisches Material besessen zu haben. Am Freitag hatte der Anwalt des 43-jährigen Schauspielers öffentlich gemacht, dass die Wiener Staatsanwaltschaft Anklage gegen seinen Mandanten erhoben hat. Teichtmeister will sich seinem Rechtsbeistand zufolge schuldig bekennen, der Prozess soll am 8. Februar beginnen. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Dem ORF zufolge hat zudem die Kinokette Cineplexx den vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitfinanzierten Film „Corsage“ mit Teichtmeister aus seinen 400 Kinosälen verbannt. „Corsage“ soll jedoch trotz des Skandals Oscar-Kandidat bleiben. In „Corsage“ über die österreichische Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn - kurz Sisi - spielt Teichtmeister Kaiser Franz Josef. Der von Regisseurin Marie Kreutzer gedreht Film steht auf der Shortlist von 15 nicht englischsprachigen Werken, aus denen die US-Filmakademie Ende Januar fünf Finalisten für den Wettbewerb um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film auswählt. Die Oscars werden am 12. März in Hollywood verliehen.

Oscar-Kandidatur bleibt

Die Verantwortlichen des Films und der zuständige Fachverband beschlossen „in Abstimmung mit der Regisseurin und den Produzenten“, die Oscarkandidatur von „Corsage“ beizubehalten. „Teichtmeister ist nicht ‘Corsage’ und seine Person ist von der herausragenden künstlerischen Leistung der Regisseurin Marie Kreutzer und dem Film ‘Corsage’ selbst klar zu trennen“, erklärte Fachverbandschef Alexander Dumreicher-Ivanceanu am Sonntag.



Das prestigereiche Wiener Burgtheater, zu dessen Ensemble Teichtmeister gehörte, gab bereits am Freitag die Entlassung des Schauspielers „mit sofortiger Wirkung“ bekannt. (mit dpa)

Zur Startseite