Schauspielerin Barbara Auer „Die spannendsten Figuren habe ich in meinen Fünfzigern gespielt“

Worin liegt für Sie die Macht einer Kränkung?

Bei näherer Betrachtung fallen einem im Lauf des Lebens immer Begebenheiten ein, in denen Kränkungen eine Rolle spielen. Auch solche, die Jahre zurückliegen und einen viel später wieder einholen. Wenn man gekränkt wurde, hat man die Möglichkeit, zu verzeihen. Aber jemand anderen gekränkt zu haben und vielleicht die Situation nicht mehr auflösen zu können, ist quälend. So ist das ja in dem Film: da wird der Vorwurf der Kränkung durch einen Abschiedsbrief in den Raum gestellt, und niemand hat mehr die Chance, es wieder gutzumachen.