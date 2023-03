Schauspielerin Lavinia Wilson „Viele Sexszenen würde ich heute nicht mehr drehen“

Frau Wilson, was ist ihr Lieblingsspiel?

Schauspiel, was sonst? Als Kind hat mich meine Freundin beim Monopoly übern Tisch gezogen. Am liebsten war ich draußen, habe mir im Garten Parcours gebaut, über die ich geturnt bin. Dabei habe ich mir vorgestellt, dass ich jemand anderes bin.

Mögen Sie Rollenspiele mit Kindern?

Ich hab drei Jungs, die wollen immer Ninjas sein – da bin ich raus.

Wir wollen über Rollen sprechen. Wie sehr sind Schauspielerinnen im Spiel sie selbst?

Natürlich bin ich ich selbst. Wir stellen jemanden dar, aber unser Ich bleibt unser Ich. Ja, wir weinen manchmal, ohne traurig zu sein. Meine Aufgabe als Schauspielerin ist, mir zum Beispiel das moralische Konstrukt einer ultraliberalen Politikerin anzueignen, ihre Haltung zu 150 Prozent legitim zu finden. Das schaffe ich nur über Empathie. Nur wenn ich die Emotionen der Figur nachvollziehen kann, wird’s authentisch.

…authentisch.

Ich weiß, das Wort ist abgedroschen. Das klingt so Instagram. Aber letztlich geht’s darum.

Erste Szene: Ich bin splitterfasernackt, der Typ hat was an – warum? Lavinia Wilson über Sexismus in Arthouse-Filmen