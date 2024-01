Tagesspiegel Plus Schauspielerin Sina Martens : „Es liegt jedoch nicht nur an Frauen, ob sich was tut“

„Das Schweigen der Lämmer“ begeisterte sie mit zehn Jahren für Psychologie und Schauspiel. Sina Martens über MeToo in der Theaterwelt und die Auswirkungen, die ein Erfolg der AfD für Deutschlands Bühnen hätte