Schreibfehler in den ZDF-“heute“-Nachrichten „Mindeststandart“

Das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist durch die Pandemie gesunken. Aber nicht nur bei ihnen, vielleicht auch beim Zweiten Deutschen Fernsehen? In den „heute“-Nachrichten vom 17. Oktober präsentierte Jana Pareigis Zahlen zum „Bildungstrend 2021“. Auf der Ergebnistafel zum Fach Mathematik stand: „Mindeststandart verfehlt“. Kann man so sagen, die ZDF-Redaktion hat den Mindeststandard, richtiges Deutsch zu vermitteln, eindeutig verfehlt.

Hängen Rechtschreibung und Gendern zusammen?

Das ist Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen. Einige davon haben den Schluss gezogen, wonach die Tatsache, dass Jana Pareigis bei ihrer Moderation gendert, unweigerlich zu Schreibfehlern führen muss. Das ist einigermaßen doof, denn das Gendern – übrigens unverändert ein Menschenrecht – setzt die Rechtschreibung nicht außer Kraft.

Egal, der ZDF-Redaktion ist ein Fehler passiert, und die neue Chefredakteurin Bettina Schausten täte gut daran, die neuste Ausgabe des „Duden“ für die Mitarbeitenden im öffentlich-rechtlichen Sender zu bestellen.

Zuviel Spott ist nicht angebracht. Auch in dieser Zeitung, auf der Medienseite, von diesem Autor gibt es solche Schwächen zu bemerken – aller Korrektur, allen Kontrollen zum Trotz. Der Schreibfehlerteufel ist ehrgeizig und ja, er findet seine Opfer. Das lässt Leserinnen und Leser schäumen, zu Recht, über das Gendern kann es zwei, drei, sehr viele Meinungen geben, eine korrekte Rechtschreibung aber muss der unverrückbare Goldstandard eines Medienprodukts sein.

Sollte sich auch in diesen wenigen Zeilen ein Schreibfehler auffinden, lassen Sie es den Autor bitte wissen. Er schnürt dann seine Wanderschuhe zum Bußgang Richtung Mainz.

