Schriftsteller Daniel Schreiber im Interview „Ich habe den Eindruck, dass die Eltern uns immer auch das Sterben beibringen“

Herr Schreiber, in Ihrem neuen Buch befassen Sie sich mit Verlusten, die Sie in den vergangenen Jahren erschüttert haben. Wann haben Sie das letzte Mal solch ein starkes Gefühl gespürt?

Ich komme gerade von einem Workshop übers autobiografische Schreiben, den ich in einem kleinen Hotel im Bayerischen Wald gegeben haben. Es waren wunderschöne Herbsttage, 20 Grad. Doch wenn ich spazieren ging, hat mich ein punktuelles Verlustgefühl gepackt. Irgendwas stimmte nicht. Und dann fiel es mir ein: Es war das falsche Wetter für diese Zeit. Sofort verschwand die Leichtigkeit, rief mein Kopf die Bilder ab, was die Erderwärmung gerade mit dem Planeten anstellt.