Sendeschluss beim Springer-Konzern Springer stellt Bild-TV ein

Die Mitteilung des Springer-Konzerns vom Freitag liest sich lapidar: „Die lineare Verbreitung des TV-Senders Bild wird zum 31. Dezember 2023 eingestellt. Das Bild-Bewegtbildangebot konzentriert sich ab 2024 auf die eigenen digitalen Plattformen von Bild. Bild setzt damit die digitale Reichweitenstrategie mit täglich bis zu 20 Millionen Visits konsequent auch für Bewegtbild um.“ Weiter wurde bekannt, dass Springer die Sendelizenz an die Medienanstalt Berlin-Brandenburg zurückgeben werde. Bild TV wird damit Geschichte.

Sport wechselt zu Welt TV

Die Live-Spiele der Handball- sowie der Basketball-Liga und der Fußball-Talk „Die Lage der Liga“ laufen ab 2024 bei Welt TV und auf den digitalen Bild-Plattformen. Eigenproduktionen zeige Bild auch in Zukunft in TV-Apps und Streaming-Plattformen mit sogenannten Fast-TV-Sendern, so wie heute schon für „Auto Bild“ und „Sport Bild“.

Das Ende von Bild TV muss als konsequent bezeichnet werden, dann was da noch im 24-Stunden-Programm zu sehen, das waren Restposten vom einstigen Anspruch, mit Bild TV neben der „Bild“ und Bild.de eine dritte Erfolgsstütze einzuziehen.

Bild TV war im August 2021 gestartet. Getrieben vom damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt wurden insbesondere die Live-Strecken zur Reichelt-Show. Rückblickend kann man sagen, dass der Journalist Bild TV als Trainingsplatz für seinen heutigen Youtube-Kanal nutzen konnte: Journalismus im Hysterie-Format. Der Zuschauererfolg aber blieb überschaubar.

Massive Einschnitte gab es schon vor einem Jahr, als das umfangreiche Liveprogramm zum Jahresende 2022 eingestellt und 80 Arbeitsplätze abgebaut wurden, wie der Branchendienst dwdl.de berichtet. Der Schwenk zu Dokumentationen war dann nur noch hilflos, da diese bereits breit beim Schwestersender Welt TV und bei N24 Doku laufen. In diesem Jahr wurden zudem die Bild-Formate „Die richtigen Fragen“ und „Viertel nach Acht“ eingestellt. Bild TV war nur noch Hülle ohne Programmkern. Dennoch erhielt der Sender Ende Juni 2023 den Public-Value-Status von der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten (ZAK) zuerkannt. Dieser zeigt an, dass das Programm in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt leistet. Am Jahresende kann das Prädikat in den Trophäenschrank des Konzerns..