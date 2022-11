So viel Zuversicht darf schon sein Krisenbewältiger

Welt ist Nachricht, Nachricht ist Welt, Nachrichtenwelten sind eine ganz eigene Welt. Das Studio wird zur Welten-Welt, ein Raumschiff für Infonauten wie Marietta Slomka oder Caren Miosga, die mit uns Zuschauern ein Bewusstseinsrund konstituieren, in dem angeblich alles drin ist, was die Welt, was uns bewegt. Das Runde, der Globus, muss ins Eckige, auch hier, denn die Welt als Grafik, ob sie sich im Vorspann dreht oder sich majestätisch im Hintergrund spannt, behauptet Augenallmacht, wir sehen alles, wir liefern alles, wir sind die Nachricht, wir sind Welt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden