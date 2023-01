Sohn, Bruder, Querdenker Eine deutsche Familiengeschichte

„Haste alles?“ waren die letzten zwei Wörter meiner Mutter an mich. Das war im August. Der Möbeltransporter stand vor der Einfahrt zu unserem Bauernhof, den wir in der vierten Generation bewirtschaftet haben. Seit ich mit meinem Kind fortziehen musste, war ich nur wenige Male in meinem Elternhaus, zuletzt, um unsere Sachen abzuholen: die Holzvitrine und den Kleiderschrank aus dem Kinderzimmer meines Sohnes, meine Mutter hatte die Schränke für ihn von einem Restaurator aufarbeiten lassen. Sie stammen von meiner Urgroßmutter. Sie waren ein Geschenk für den Enkel zu seinem zwölften Geburtstag. Ich erinnere mich gut an ihre Worte: „Johann, das sind für immer Andenken an mich, wenn ich mal nicht mehr bin.“

Meine Mutter lebt. Trotzdem sind die beiden Stücke für Johann jetzt so etwas wie Andenken, denn er hat die Oma seit mehr als einem Jahr nicht gesehen. Wir wurden im September 2021 vom Hof gejagt. Mein Bruder Heiko und seine Freundin leben in einer Verschwörungswelt, in die sie auch nach und nach unsere Mutter hineingezogen haben. Ich bin in ihren Augen eine Verirrte: Weil ich nicht daran glaube, dass das Corona-Virus eine Biowaffe aus dem Labor ist. Weil ich es für absolut nicht für möglich halte, dass Covid19 von einer Regierung erfunden wurde, und dass Wissenschaftler und Politiker Komplizen einer weltweit agierenden Elite sind. Weil ich nur mit dem Kopf schüttelte, als Heiko und Doreen mitteilten, das Hochwasser im Ahrtal sei auf Geheiß von Bill Gates entstanden.

Meine Mutter lässt niemanden mehr ins Haus

Mein Bruder ist Impfgegner, Querdenker und Reichsbürger. Mit den Jahren hat er sich immer weiter radikalisiert.

Bis ich vom Hof vertrieben wurde, habe ich meine an Parkinson erkrankte Mutter gepflegt. Jetzt kümmert er sich um unsere Mutter. Sie lässt niemanden mehr als ihn ins Haus. Sein Absturz in die Verschwörungswelt richtete eine Familie zugrunde

Kurz vor meinem Rauswurf kam unser Vater wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus, in einer ostdeutschen Kleinstadt in unserer Umgebung. Unsere Eltern hatten mit notariell beglaubigten Vollmachten und Patientenverfügungen für solch einen Fall vorgesorgt. Als die Ärzte danach fragten, gab ich ihnen die Dokumente. Meine Mutter war zu Hause geblieben, denn mein Bruder verbot ihr, den für einen Besuch notwendigen Corona-Test zu machen. Der Test sei gefährlich, bläute er ihr ein. Er selbst besuchte den Vater mit gefälschten Tests und weigerte sich, eine Maske zu tragen. Das Pflegepersonal rief schließlich die Polizei, mein Bruder bekam Hausverbot. Zuhause in seinem Büro lagen stapelweise gefälschte Bescheinigungen von negativen Corona-Tests.

Wir lebten mit einem Corona-Leugner. Ich beobachtete seine Wandlung, ignorierte vieles und verstand nichts: Wieso wird er plötzlich zum Monster, wenn er nur das Wort Impfung hört? Wieso haben Unbekannte aus dem Netz eine solche Macht über ihn? Ein vernünftiges Gespräch wurde unmöglich, auch mit meiner Mutter. Sie warf mir vor, dass ich mich nicht für die „richtigen Informationen“ interessiere, die mein Bruder fand. Er hatte sie vollkommen in seinen Bann gezogen.

Dass ich mit den Ärzten des Vaters sprach und seine Vollmacht respektierte, brachte das Fass zum Überlaufen. Erst im Nachhinein verstehe ich, dass Heiko zu dem Zeitpunkt schon tief in eine eigene Welt eingetaucht war, voller Ängste vor dunklen Mächten, die im Hintergrund ihre Fäden ziehen.

Als er von meinem Gespräch mit den Ärzten erfuhr, brach die Verachtung über mein Weltbild aus ihm heraus. Mit hochrotem Kopf stand er am Küchentisch und schrie mich an. Instinktiv drückte ich auf die Aufnahmetaste meines Handys. Wenigstens einen Beweis sollte es geben. „Du elendes Mistviech bist bösartig und gemein. Das Einzige, was mich daran hindert, dir die Zähne einzuschlagen, ist, dass du kein Bewusstsein hast. Hau hier ab. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Mit dir Drecksau, die mit Drecks-Impfärzten redet anstelle mit der Familie, will ich nichts mehr zu tun haben. Hau ab, ganz schnell, bevor mir die Hand ausrutscht.“

Demonstration von Rechtsextremisten und Reichsbürgern vor dem Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni in Berlin, 20.03.2021. Auch Heiko, der Bruder, war dabei. © imago images/Future Image / imago images/Future Image

Ich hatte Angst. Überstürzt zog ich Johann ins Auto und verließ den Hof. Mein Vater starb kurz danach. Auf seine Beerdigung zu gehen, habe ich mich nicht getraut.

Mein Bruder spricht nur noch mit Menschen, die das ‘Bewusstsein’ erlangt haben. Isabel Töpfer

Mein Sohn und ich fanden zunächst bei einer Freundin Zuflucht. Über Wochen war ich zu nichts weiter fähig, als Johann zur Schule zu fahren und wieder abzuholen. Überall fürchtete ich, Heiko zu begegnen. Seine Drohungen schickte er jetzt per WhatsApp. Er wartet auf eine neue Zeit, eine neue Epoche ohne „Deep State“, nach dem Sturz dieser „verbrecherischen Regierung in Berlin“. Er spricht nur noch mit Menschen, die „das Bewusstsein“ erlangt haben. Er wütet über die „Kriegstreiber”, damit meint er Außenministerin und Kanzler.

Sein Territorium, den Bauernhof, verteidigt er gegen Feinde wie mich und alle anderen, er muss „seine Mutter schützen”. An mir, mit der er es im Guten versucht hatte, sei ihm klargeworden, dass man sich von „solchen Menschen“ trennen müsse.

Ausweis eines Reichsbürgers. Die Gestaltung ähnelt der eines Personalausweises. © BPol / BPol

Unsere Mutter leidet seit ungefähr zehn Jahren an Parkinson. Ihr Schritte war unsicherer und langsamer geworden, ihre Schrift krakelig. Manchmal bildete sie sich ein, Einbrecher seien im Haus. Sie hat Pflegegrad 3, viermal am Tag muss sie Medikamente einnehmen.

Nach der Wende hatten unsere Eltern den Hof von Mutters Vorfahren von Grund auf restauriert, und haben mit „Urlaub auf dem Bauernhof“ neben der Landwirtschaft ihr Einkommen erzielt. Der Hof wurde ein Schmuckstück, Gäste kamen gern wieder. Ich packte mit an. Dann kam Corona, die Gäste wurden weniger, schließlich blieben sie aus. Mein Bruder, ein Ingenieur, kaufte anfangs noch Desinfektionsmittel für die Werkstätten, doch die Hygieneregeln wurden ihm immer lästiger oder suspekter. Er veränderte sich.

Ziel der Mächtigen ist es, die Menschen zu versklaven. der Bruder

Ständig schaute er auf sein Handy. Stundenlang saß er vor dem Notebook am Küchentisch. Dort zeigte er unseren Eltern die Videos aus der Verschwörungsszene und las ihnen Postings aus Telegram-Chats vor. Die beiden alten Menschen waren zunehmend verängstigt. Wenn ich mit meinem Sohn aus dem Haus ging, sagte meine Mutter oft: „Pass auf, dass sie Johann nicht verschleppen!“ Das kommt von ihrer Erkrankung, dachte ich zunähcst. Mit der Zeit verstand ich, dass es die Auswirkungen der QAnon-Videos waren.

Irgendwann verbot Heiko unseren Eltern, Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzuschalten, und schließlich untersagte er ihnen das Fernsehen generell. Es sei schädlich, überall Falschmeldungen und „Verbrecher-Journalisten“. Polizei, Behörden, Medien - „Sie stecken alle unter einer Decke.“

Mein Bruder sagt: „Ziel der Mächtigen ist es, die Menschen zu versklaven“

Aufgewühlt kam er Ende August 2020 von der Demo in Berlin wieder, bei der am Ende Demonstranten mit schwarz-weiß-roten Reichsflaggen die Absperrgitter vorm Reichstag überrannt hatten. In den folgenden Monaten beteiligte er sich an Demonstrationen mit Corona-Leugnern, Querdenkern, Reichsbürgern und Impfgegnern. Ich bekam das mit, wenn er unseren Eltern davon erzählte: „Tausende ganz normale Menschen kommen zusammen, um die Verbrecher in der Regierung zu stürzen.“

Über WhatsApp fütterte er auch mich mit Nachrichten, teils fünfmal am Tag. Mein Postfach war voller Links zu Telegram-Kanälen, YouTube-Videos oder Memes mit Trump-Zitaten. Ich las QAnon-Sprüche wie „Digital Warriors get Ready“, Sprüche zur „Pharma-Lobby“, zu „Mainstream-Medien“ oder “geheimer Weltregierung“. Er schickte Messages zu Kindesmissbrauch durch Eliten, Satanismus, Kannibalismus, angebliche Menschenopfer in Deutschland. Zu Bill Gates, der die Weltbevölkerung durch Impfungen dezimieren will.

Wir lebten unter demselben Dach, tauschten uns aber fast nur noch per WhatsApp aus. Ich schickte ihm Links zu Erklärungen über Manipulationen in den sozialen Netzwerken, Desinformation, russische Troll-Fabriken. Er warf mir vor, dass ich mich an einer „indoktrinierten Lügenblase“ festklammere. Ich fühlte mich immer hilfloser.

Mein Bruder sagt, ich sei ein „Schlafschaf“.

Ich kapierte es nicht. Ich dachte, ich kannte meinen Bruder. Wie oft hatte er mir naturwissenschaftliche Dinge erklärt. Plötzlich glaubte er an irrationalen, frei erfundenen Kram? Die Posts, die er mir schickte, las ich irgendwann nicht mehr.

Was überall los ist - der Tag X kommt bald. Heiko, der Bruder

Unsere Schlafzimmer im Haus grenzten aneinander. Durch die Wand hörte ich, wie er bis weit nach Mitternacht Verschwörungserzählungen zuhörte und sich von „alternativen Medien” berieseln ließ. Manchmal verstand ich Wörter oder Satzfetzen wie „Scheindemokratie“, „das System muss gestürzt werden“, “gefährliche Impfdiktatur“ oder „ein weiterer Arzt packt aus“. Anfangs erzählte ich noch amüsiert Freunden davon, doch mit der Zeit wurde mir immer mulmiger zumute. Heiko gab seinen Job auf. Weil er sich nicht mehr im Stande sehe, hoheitliche Aufgaben für einen Staat zu erledigen, der nicht existiere, wie er seinem Arbeitgeber mitteilte. Er hatte amtliche Bescheinigungen ausgestellt. Manchmal probierte ich ein Gespräch: „Ich mache mir Sorgen um dich, Heiko. Vielleicht machst du mal Pause von der digitalen Welt, fährst mal wieder ans Meer.” Er schoss dann zurück: „Glaubst du, dass ich dieser Situation in Ruhe verreisen kann? Was überall los ist - der Tag X kommt bald.”

Steuern blieben unerledigt, Briefe vom Finanzamt ungeöffnet

Je mehr Zeit verstrich, desto vehementer wurde er. Er wurde mürrischer und misstrauischer. Und drohte: „Wenn du Mutter oder Vater rätst, sich impfen zu lassen, werfe ich dich aus dem Haus”. Ich war überfordert.

Der Hof litt. Die Ställe vergammelten. Schafböcke wurden nicht verkauft, Enten nicht geschlachtet, Zäune nicht repariert. Die Buchführung lag brach, Steuern blieben unerledigt, Briefe vom Finanzamt ungeöffnet. Hinter dem Rücken meines Bruders überwies ich die Zahlungen ans Finanzamt und andere Rechnungen. Meine Mutter bemühte sich, die Versäumnisse meines Bruders zu vertuschen. „Das wird schon wieder. Das ist eine Phase. Außerdem hat er ja in vielem Recht.“

Die Razzia gegen Reichsbürger am 7. Dezember 2022. Polizisten führen Heinrich XIII Prinz Reuß (hinten, Mitte) in Handschellen ab. Die Bundesanwaltschaft ließ an dem Tag mehrere Personen aus der Reichsbürgerszene festnehmen. © dpa / dpa/Boris Roessler

Ich war aber nicht zeichnungsberechtigt, und es wurde immer brenzliger. Meinen Bruder interessierte nichts mehr. Steuern müsse man nicht zahlen, beharrte er: „Das System fliegt sowieso bald auseinander.“ Anträge auf Agrarförderung seien unnötig: „Nächstes Jahre existiert die EU sowieso nicht mehr.“ Er kaufte ein Notstromaggregat, weil in der Übergangszeit eine Krise bevorstünde.

Der Ärger mit Ämtern und Behörden nahm zu. Auf Bußgeldbescheide schrieb mein Bruder seitenlange Briefe, die „BRD GmbH“ habe kein Recht, ihn wegen Schnellfahrens zu verwarnen. Es gelte die Verfassung des Deutschen Reiches. Es kamen jetzt auch gelbe Briefe von Amts- und Strafgerichten wegen der vielen Fristversäumnisse und anderer Vergehen. Ich bat meine Mutter darum, mich in die Geschäftsführung aufzunehmen. Ihre Antwort lautete: „Das hat jetzt keinen Sinn mehr, Anwälte oder Notare haben nichts mehr zu sagen.“ Da erst wurde mir klar, wie tief mein Bruder sich und meine Mutter in eine neue Welt verstrickt hatte.

Das hat jetzt keinen Sinn mehr, Anwälte oder Notare haben nichts mehr zu sagen. die Mutter

Unsere Familie ist klein. Also rief ich Freunde der Eltern an und schilderte die Lage. Sie hörten zu und versprachen, meine Mutter aufzusuchen und mich über ihren Zustand zu informieren. Die engste Freundin meiner Mutter verabredete sich mit ihr im Sommer 2022 auf einen Kaffee. Als sie vor dem Tor stand, öffnete niemand. Sie habe gehupt, geklingelt, angerufen. Nichts. Zu DDR-Zeiten saß ich oft mit meiner Mutter am Küchentisch und wir bedauerten gemeinsam, wie brutal ein System Familien trennt. Heute trennt mein Bruder die Familie, weil er das demokratische System stürzen will.

Als ich mich Wochen nach dem Rauswurf wieder auf den Hof traute, waren alle Schlösse ausgewechselt. Ich gelangte durch die Ställe ins Haus. Der Anblick meiner Mutter zerriss mir fast das Herz. Sie war abgemagert und konnte nicht mehr aufrecht sitzen. Ihr Gesicht zeigte keine Regung mehr, die früher so rosigen Wangen sind fahl, trübe Augen schauen ins Leere. Mein Bruder setzte sich sofort mit an den Tisch, um meine Mutter und mich nicht aus den Augen zu lassen.

Mein Bruder sagt: „Wer den Faschismus in diesem Staat nicht erkennt, der muss vertrieben werden.“

Antrag beim Amtsgericht

Fünf Tage, nachdem ich den Hof im September 2021 verlassen musste, reichte ich beim Amtsgericht einen Antrag ein. Ich teilte dem Gericht mit, dass ich aufgrund des Verhaltens meines Bruders eine Fremdgefährdung meiner Mutter befürchte und der Entzug der Medikamente Körperverletzung darstelle. Deswegen regte ich eine gesetzliche Betreuung an. Das Gericht ging der Anzeige auch nach. Da meine Mutter nicht zu den angesetzten Gesprächsterminen erschien, wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Er versuchte vergeblich, mit meiner Mutter in Kontakt zu treten. Niemand kommt auf den Hof, wenn mein Bruder es nicht will.

Ich sprach mit Ärzten, Gutachtern der Pflegekasse, mit dem Ombudsmann beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen und vielen anderen über die Lage meiner Mutter. Solange sie mündig ist und auf die Fürsorge ihres Sohnes vertraut, kann man ihr nicht helfen. Das Schicksal meiner Mutter ist in seiner Hand, und das lässt mich nicht frei sein.

Mein Bruder sagt: „Ich bin kein Reichsbürger - ich bin ein mir reicht’s Bürger.”

Die Adventszeit und Weihnachten waren für meine Mutter immer die schönste Zeit im Jahr. In jedem Fenster des Hauses standen Lichterbögen. Wir hatten drei bis vier beleuchtete Bäume vorm Tor in der Mitte des geschlossenen Vierseithofs. Nun ist wieder Advent, es wird für sie das zweite Weihnachten ohne Mann, Tochter und Enkel. Ich lebe inzwischen mit meinem Sohn in Berlin. Ich frage mich, wie es ihr geht. Sie wird einsam sein.

Seit fast vier Monaten fehlt mir jedes Zeichen von ihr. Meine Telefonnummer hat mein Bruder im Haustelefon blockiert. Traurig hatte sie mir im Frühling noch zugeflüstert: „Ich möchte, dass ihr euch wieder vertragt. Alles nur wegen der Politik. Das kann doch nicht sein.“ In dem Moment kam mein Bruder zur Tür rein und pöbelte mich an: „Was willst du schon wieder hier? Verschwinde!“. Daraufhin verstummte sie.

Ich bereue nicht, dass ich gegangen bin, aber es tut sehr weh. Diese Geschichte wird mich den Rest meines Lebens begleiten. Mein Bruder hat sich vom Staat und der Demokratie entfremdet. Die Worte meiner Mutter, als ich sie das letzte Mal sah, werden immer in meiner Seele schmerzen: „Haste alles?“ Ich werde nie mehr alles haben. Am wenigsten Mutter und Heimat.

