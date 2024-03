Sonnig und trocken Frühlingshafter Start ins Wochenende erwartet – erst Sonntag ziehen die Wolken auf

Mit frühlingshaftem Wetter startet Deutschland in das Wochenende. „Hoch ‚Jasper‘ mit Schwerpunkt über Skandinavien führt aus Osten trockene Festlandsluft heran und sorgt damit für sonniges und trockenes Wetter in Deutschland“, beschrieb Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach die Wetterlage am Freitag. „Auch das Wochenende startet frühlingshaft.“

Für den Samstag erwarten die Meteorologen viel Sonne und steigende Temperaturen auf bis zu 16 Grad im Süden und Westen Deutschlands. An der See und im Erzgebirge bleibt es kühler bei maximal zehn Grad. Dazu soll es teilweise unangenehm böigen Ostwind geben. Nachts sinken die Temperaturen auf plus fünf bis null Grad.

Am Sonntag sollen viele Wolken aufziehen. Zum Nachmittag soll es auch regnen. „Die Sonne lässt sich dennoch zwischendurch blicken und es bleibt mild“, so Schmid. Die Temperaturen klettern auf zehn bis 16 Grad. Kühler bleibt es nur an der See und im höheren Bergland.

In der Nacht zum Montag kühlt es bewölkt auf plus sechs bis ein Grad ab. In der Mitte und im Osten Deutschlands regnet es zeitweise, es bleibt aber sonst meist trocken.

Zum Start in die neue Woche bleibt es bewölkt – dafür bleibt es mild mit neun bis 14 Grad. Im Süden zeigt sich die Sonne. Dem Norden steht gebietsweise Regen bevor.

Astronomisch gesehen herrscht noch Winter – der kalendarische Frühling beginnt erst am 20. März. Aus meteorologischer Sicht hat der Frühling hingegen schon am 1. März begonnen; Hintergrund dafür ist, dass die Wetterfachleute die Jahreszeiten aus statistischen Gründen in vollen Monaten zählen. (dpa)