Spuren massiver Gewaltanwendung : 55-Jähriger soll in Niedersachsen Seniorin und sich selbst getötet haben

In Niedersachsen wurden zwei Leichen gefunden. Wie die Polizei in Salzgitter am Dienstag mitteilte, ermittelte sie zunächst zu einem Autounfall. Die zwei Toten waren offenbar verwandt.