Star-Dramaturgin zu sexualisierter Gewalt „Die Verhandlung ist mitunter schlimmer als die Vergewaltigung selbst“

Frau Miller, Sie haben ein Stück über eine Anwältin geschrieben, die Sexualstraftäter verteidigt. Dann wird sie selbst Opfer einer Vergewaltigung und scheitert vor Gericht an ihren eigenen Methoden. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit diesem Thema zu befassen?

Als ich Anwältin war, habe ich viele Aussagen zu sexuellen Übergriffen protokolliert. Meist, damit die Frauen eine Entschädigung oder psychologische Hilfe bekommen. Manchmal waren es bis zu sechs pro Woche. Aber von Hunderten Fällen ist nur einer vor Gericht gegangen. Und ich dachte: Hier stimmt doch etwas nicht. Also begann ich zu recherchieren.

Mit welchem Ergebnis?

Ich las viele Fälle und erkannte, wie gegendert die Rechtswissenschaft ist. Mir wurde klar: Man kann an die Unschuldsvermutung glauben, man kann wirklich überzeugt davon sein. Und man kann gleichzeitig anerkennen, dass damit etwas nicht stimmt, wenn es um sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen geht.

Zur Person Suzie Miller ist Dramaturgin und Juristin. © Foto: Sarah Hadley Suzie Miller ist eine australische Dramaturgin und Autorin. Sie hat Immunologie, Mikrobiologie und Jura studiert und hat Doktortitel in Theaterwissenschaften und Mathematik. Sie arbeitete als Menschenrechtsanwältin und Strafverteidigerin, bevor sie sich ganz dem Schreiben zuwandte. Für ihren Theatermonolog „Prima Facie”, in dem sie mit dem Rechtssystem ins Gericht geht, gewann sie zahlreiche Preise, unter anderem den Olivier Award. Heute lebt sie in London und Sydney.

Im Jahr 2022 verzeichnete die deutsche Kriminalstatistik über 11.000 Fälle von Vergewaltigung, es gab aber nur 595 Verurteilungen. Wie kann das sein?

In Großbritannien geht man davon aus, dass eine von drei Frauen in ihrem Leben sexuell missbraucht wird. Von diesen Frauen geht nur eine von zehn zur Polizei. Von diesen Fällen wiederum landet vielleicht einer von 20 vor Gericht. Wenn sie erst einmal vor Gericht sind, ist die Verurteilungsquote extrem gering. Allein die Zahlen zeigen also, dass das Verfahren nicht funktioniert. Dazu gibt es oft große Verzögerung vor Gericht. Prozesse dauern mitunter Jahre, in denen viele Betroffene aussteigen, weil die ewige Auseinandersetzung damit die Heilung erschwert.

Ihr Theaterstück „Prima Facie“ erzählt von genau so einem Prozess.

Ich schuf eine Anwältin, die fest an das Rechtssystem glaubt, es für fair und vernünftig hält. Tessa Ensler kommt aus einer Arbeiterfamilie, hat sich hochgearbeitet. Das Gesetz war quasi ihr Retter, es war ihre Möglichkeit sich zu beweisen. Und so kämpfte sie hart für jeden Klienten, im Glauben, das Richtige zu tun. Bis sie dann die andere Seite des Gerichtsaals kennenlernt.

Sie werden in der Geschichte bemerken, wie viele Menschen Tessa Ensler nicht wirklich glauben oder denken, sie reagiert über oder ihr das Gefühl geben, sie sei verrückt. So beginnt die Figur, an sich selbst zu zweifeln. Sie zahlt einen hohen Preis dafür, dass sie über die Vergewaltigung spricht. Es ist definitiv der einfachere Weg, nicht darüber zu reden.

Vor Gericht ist es wie beim Schreiben eines Theaterstücks oder Romans: Es geht darum, das bestmögliche aus einer Geschichte herauszuholen. Suzie Miller

„Prima Facie“, auf Deutsch etwa „Bis auf Widerruf“, handelt von einem einvernehmlichen Verhältnis, das sich zu nicht einvernehmlichem Sex entwickelt. Das ist nicht, wie wir uns typischerweise eine Vergewaltigung vorstellen.

Wenn ein Mädchen auf dem Nachhauseweg hinter einen Busch gezerrt wird, dann ist sehr einfach zu erkennen, dass es dabei keine Zustimmung gab. Bei anderen Szenarien sind die Leute hingegen sehr vorsichtig, etwas als Vergewaltigung zu bezeichnen. Zum Beispiel, wenn man auf einem Date ist, zunächst flirtet und die Situation sich erst später zu etwas Gewalttätigem entwickelt. So laufen aber die meisten Geschichten, die ich kenne.

Niemand würde einfach zu jemandem nach Hause gehen und davon ausgehen, dass man im Zweifelsfall schon wieder herausgeschmissen wird. Man würde fragen „Ist das in Ordnung?“ oder warten, bis man eingeladen wird. Suzie Miller zur „Nur Ja heißt Ja“-Regel

Gerichte und die Gesellschaft haben oft eine sehr genaue Vorstellung davon, wie sich Vergewaltigungsopfer verhalten sollten. Fight or flight werden etwa als natürliche Reaktionen auf eine Gefahr angesehen. Bei Frauen ist das aber oft nicht der Fall.

Kampf oder Flucht sind sehr männliche Reaktionen auf eine Gefahr. Wenn du eine Frau bist, dann ist die Person wahrscheinlich größer oder stärker als du. Beide Reaktionen sind also zum Scheitern verurteilt und provozieren im Zweifel nur noch mehr Gewalt.

Für Frauen gilt hingegen eher freeze or befriend. Entweder erstarren sie. Das ist eine sehr häufige Reaktion auf Vergewaltigungen – es einfach über sich ergehen lassen, um bloß nicht mehr Gewalt zu provozieren. Oder sie versuchen, den Täter zu beschwichtigen. Ihm die Tat auszureden, sich mit ihm „anzufreunden“.

Das wird ihnen vor Gericht oft sehr übel genommen. Da heißt es dann, wenn du jene freundliche Sache zu ihm gesagt hast, oder danach noch lange bei ihm gelegen, dich gar mit einer Umarmung verabschiedet hast, dann konntest du doch nicht richtig dagegen sein. Dabei kann die Umarmung zum Abschied einfach nur der Versuch sein, lebend aus der Situation herauszukommen. Daher ist das völlig legitim, wenn nicht sogar die klügste Überlebenstaktik, die Frauen anwenden können.

Als Strafverteidigerin legte die Protagonistin Tessa Ensler es den Betroffenen als unglaubwürdig aus, wenn sie sich nicht an jedes Detail der Vergewaltigung erinnern können. Dann passiert ihr das selbst: Sie weiß zum Beispiel nicht mehr genau, wie der Vergewaltiger ihren Arm hielt.

Tatsächlich hat dieses Detail des Stücks zu einer Gesetzesänderung in Großbritannien geführt. Das Gesetz verlangte immer die Konsistenz der Erzählung: Alles muss in chronologischer Weise erinnert werden. Hat man die Geschichte nicht konsequent erzählen können, haben sich die Anwälte in der Verteidigung darauf gestürzt und gesagt: Sie erinnern sich nicht, welche Farbe die Lampe hatte? Sie haben es sich also offensichtlich ausgedacht. Wenn du nicht einmal weißt, wie er deinen Arm gegriffen hat, woher willst du dann wissen, ob du wirklich vergewaltigt worden bist?

Zum Stück In „Prima Facie“ geht es um die aufstrebende Strafverteidigerin Tessa Ensler, die Opfer einer Vergewaltigung wird. In der Verhandlung scheitert sie an dem System, das sie selbst so gut kennt. Die Beweisführung läuft gegen sie: Sie hatte schon vorher mit ihrem späteren Vergewaltiger geschlafen, es war Alkohol im Spiel, sie trug Spitzenunterwäsche, er hat einen Job, den sie will. Das Stück, das 2019 in Sydney Uraufführung feierte, wurde monatelang am Broadway und im Londoner Westend gespielt und in dieser Spielzeit an 18 Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz inszeniert. Nun erscheint der gleichnamige Roman auf Deutsch im Kjona Verlag.

Ein Richter im Old Bailey, dem Zentralen Strafgerichtshof in London, hat mein Stück gesehen und daraufhin die Erklärung umgeschrieben, die die Richter den Geschworenen vor Beginn eines Sexualstrafprozesses vorlesen müssen. Darin heißt es nun: Nur weil sich jemand nicht an jedes Detail erinnert, bedeutet das nicht, dass er lügt. Es gibt andere Gründe, warum sich jemand nicht an alles erinnert, ein psychisches Trauma zum Beispiel. Für mich ist das ein wirklich großer Durchbruch.

Warum haben Sie Ihre juristische Karriere hinter sich gelassen und sind ans Theater gewechselt?

Während ich als Anwältin gearbeitet habe, habe ich nebenher Dramaturgie studiert, anschließend schrieb ich erste Stücke. Mein Debüt handelte vom Rotlichtviertel in Sydney, das von Drogen und Obdachlosigkeit geprägt ist. Es wurde im Sydney Opera House aufgeführt und lief sehr gut. Vor allem aber die Reaktionen beeindruckten mich: Eine Frau kam zu mir und erzählte: „Meine Schwester starb an einer Überdosis in der Gegend. Sie hat unsere Familie ruiniert, und ich habe sie dafür gehasst.“ Aber sie sagte, als sie mein Stück sah, hatte sie plötzlich Mitleid mit ihr und fühlte, dass sie ihre Schwester wieder lieben konnte.

„Prima Facie“ erscheint nun auch als Roman. © Foto: Sarah Hadley

Diese Geschichte hatte eine tiefgreifende Wirkung auf mich. Also habe ich lange beides gemacht, bis man mir eine feste Stelle am Nationaltheater in London anbot und ich mich entscheiden musste. Und so beendete ich meine juristische Karriere und zog mit meiner Familie nach London.

Was hat der Gerichtssaal mit dem Theater gemein?

Vor Gericht ist es wie beim Schreiben eines Theaterstücks oder Romans: Es geht darum, das Bestmögliche aus einer Geschichte herauszuholen. Bei einer Verteidigung vor Gericht geht es darum, eine Erzählung um ein Ereignis herum aufzubauen. Es gilt, genau die Art von Details zu präsentieren, die die eigene Version der Geschichte noch überzeugender machen. Daher haben beide Orte viel gemeinsam.

Es ist definitiv der einfachere Weg, nicht darüber zu reden. Suzie Miller

Was für Reaktionen haben Sie auf das Stück erlebt?

In North Yorkshire in Großbritannien hat ein Polizeibezirk 3.000 Polizisten dazu verpflichtet, sich eine Aufzeichnung von „Prima Facie“ anzuschauen. Am nächsten Tag meldeten sich viele von ihnen bei mir und sagten: „Ich mache diesen Job seit 30 Jahren und gestern wurde mir klar, dass ich in all der Zeit alles falsch gemacht habe. Ich wusste nicht, wie viele Frauen ich retraumatisiert habe, indem ich sie einfach mit Fragen übergossen oder ihnen das Gefühl gegeben habe, dass sie meine Zeit verschwenden.“

Es gibt eine Zeile im Stück und im Buch, in der Tessa sagt: Wenn man die Ungerechtigkeit einmal sieht, kann man sie nicht mehr nicht sehen.

Es ist eine Frage, ob das Rechtssystem in sich funktioniert und eine andere Frage, ob das System Gerechtigkeit herstellt. Suzie Miller

Es gibt also einen Unterschied zwischen Rechtssprechung und Gerechtigkeit. Aber ist unser Rechtssystem nicht trotzdem das bestmögliche System?

Als ich selbst noch Strafverteidigerin war, habe ich das auch immer gesagt. Das System sei nun mal der beste Weg, um Gerechtigkeit zu erreichen. In Wahrheit aber ist es das beste System, wenn man ein weißer, heterosexueller Mann ist. Überlegen Sie mal, geschlechtsspezifische oder rassistische Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe wurde lange nicht einmal als Verbrechen gesehen.

Viele betrachten das Recht wie eine Wissenschaft. Man gibt einige Informationen so objektiv wie möglich ein und am anderen Ende kommt dann die beste Version der Gerechtigkeit heraus. Aber vor meinem Jurastudium habe ich Mikrobiologie, also Naturwissenschaften, studiert. Und ich finde es lächerlich, dass jemand das Recht für objektiv halten könnte. Es ist voller Subjektivität. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie man es verbessern könnte.

Eigentlich finde ich es sehr wichtig, Anklage zu erheben. Aber ich bin ehrlich: Wenn meine Tochter wegen einer Vergewaltigung vor Gericht ziehen würde, hätte ich schreckliche Angst. Suzie Miller

Bedeutet das, dass unser Rechtssystem nicht funktioniert?

Es ist eine Frage, ob das Rechtssystem in sich funktioniert und eine andere Frage, ob das System Gerechtigkeit herstellt. In unserer Rechtssprechung geht es nicht primär um die Person, die Anklage erhebt, sondern darum, sicherzustellen, dass wir keine unschuldigen Menschen ins Gefängnis stecken.

Dieses Prinzip ist eine wichtige demokratische und zivilisatorische Errungenschaft und es gibt berechtigterweise einen sehr hohen Standard, der erreicht werden muss, um jemanden schuldig zu sprechen. Wenn deine einzigen Beweise aber dein Körper und deine Worte sind und niemand sonst in diesem Raum war, dann ist es sehr schwer, diesen Standard zu erreichen.

Mit welcher Konsequenz?

Wenn wir behaupten, es handele sich bei der Rechtssprechung um einen Prozess der Wahrheitsfindung und der Gerechtigkeit, dann steht die Frau, sobald der Mann freigesprochen wird, als Lügnerin da. Dabei bedeutet es einfach nur, dass ihre Beweise nicht stark genug waren.

Tessa Ensler sagt zu Beginn des Stücks, sie müsse nicht beweisen, dass das Opfer eingewilligt habe, sondern nur, dass der Mann es nicht besser gewusst habe. Auch in Deutschland gilt die „Nein heißt Nein“-Regel: Die Betroffene muss also aktiv gezeigt haben, dass es keinen Sex haben möchte, damit etwas rechtlich als Vergewaltigung gewertet werden kann. Ende April scheiterte im EU-Parlament der Versuch, ein europaweites „Ja heißt Ja“-Gesetz durchzusetzen. Was würde eine solche Reform des Sexualstrafrechts in der Praxis bedeuten?

Es wäre eine sehr wichtige Änderung. Denn es macht einen Unterschied, ob ein Angeklagter im Zeugenstand erklären muss, dass er keine Verneinung gehört hat, oder ob er erklären muss, warum er geglaubt hat, sein Gegenüber habe zugestimmt.

Es ist aber auch wichtig, das grundlegende Verständnis zu ändern. Niemand würde einfach zu jemandem nach Hause gehen und davon ausgehen, dass man im Zweifelsfall schon wieder herausgeschmissen wird. Man würde fragen „Ist das in Ordnung?“ oder warten, bis man eingeladen wird. Ich finde es wirklich besorgniserregend, dass Deutschland noch nicht die Ja-heißt-Ja-Regel hat. Ihr Land hält sich für einen fortschrittlichen Staat und die Frauen dort haben sich lautstark zu Wort gemeldet. Warum werden sie nicht gehört?

Tessa Enslers Fall ist ziemlich hoffnungslos. Was würden Sie ihr raten?

Eigentlich finde ich es sehr wichtig, Anklage zu erheben. Aber ich bin ehrlich: Wenn meine Tochter wegen einer Vergewaltigung vor Gericht ziehen würde, hätte ich schreckliche Angst davor, wie traumatisch es für sie werden würde. Die Verhandlung ist mitunter schlimmer ist als die Vergewaltigung selbst.

Man ist unfassbar wütend, muss sich vor Gericht immer wieder mit der Situation auseinandersetzen und dann sitzt da jemand, der Ihnen sagt: Entweder lügen Sie, oder es hätte nicht passieren müssen ... In mancher Hinsicht ist das noch schädlicher.

Würden Sie ihr also zu einer Anzeige raten?

Der Teil von mir, der denkt, wir sollten alle Aktivist:innen sein und sicherstellen, dass alles aktenkundig wird, dass unsere Aussage gehört wird, der sagt: Mach es. Aber ich weiß eben auch, wie fehlerhaft das Rechtssystem ist und dass es Betroffenen von sexualisierter Gewalt mitunter mehr schaden als helfen kann.